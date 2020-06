Det er den samme bil, og det er den samme form for betalingsaftale.

Men for kvinder er der en afgørende forskel. De betaler mere end mænd – i mange tilfælde flere tusinde mere, selv om det er samme bil.

En analyse, som Mybanker har foretaget af 38.000 billån i Danmark, har en slående konklusion, som går igen i hele landet.

Kvinderne betaler simpelthen mere i renter på deres billån end mænd. Og det kan være dyrt.

Værst står det til i Region Midtjylland. Her betaler mænd i gennemsnit 3,75 procent i rente på deres billån, mens kvinder i gennemsnit betaler 4,31 procent i rente.

Det betyder konkret, at hvis du køber en bil til 500.000 kroner med 75.000 i udbetaling og en betalingsaftale på de resterende 425.000 over 84 måneder, så betaler kvinden 9.208 kroner mere for bilen, end en gennemsnitlig mand gør.

»Det er jo trist, men jeg er desværre ikke overrasket. Og jeg ved godt, hvad der ligger bag,« siger Ann Lehmann Erichsen, privatøkonom hos Nordea.

Hun peger straks på en undersøgelse, som hun ikke tøver med at kalde »den mest deprimerende måling i hele min karriere«.

FAKTA: Så meget mere betaler kvinder for bilen Følgende er alle eksempler, der tager udgangspunkt i følgende: En bil til 500.000 kroner. Der er 75.000 i udbetaling. De resterende 425.000 kroner afbetales over 84 måneder. Region Nordjylland Kvinder: 4,09 % i rente Mænd: 3,82 % i rente Kvinder betaler 4.443 kroner mere for bilen end mænd. Region Midtjylland Kvinder: 4,31 % i rente Mænd: 3,75 % i rente Kvinder betaler 9.208 kroner mere for bilen end mænd Region Syddanmark Kvinder: 4,26 % i rente Mænd: 3,81 % i rente Kvinder betaler 7.400 kroner mere for bilen end mænd Region Sjælland Kvinder: 3,77 % i rente Mænd: 3,75 % i rente Kvinder betaler 327 kroner mere for bilen end mænd Region Hovedstaden Kvinder: 3,64 % i rente Mænd: 3,36 % i rente Kvinder betaler 4.553 kroner mere for bilen end mænd Kilde: Mybanker

Den blev lavet i 2019 og viste, at mens 7 ud af 10 mænd ved, hvad ÅOP (årlige omkostninger i procent) betyder, så er det kun 4 ud af 10 kvinder, der kender begrebet.

»Og det har dæleme stor betydning, hvis man vil have et billigere lån. Kvinder kan gøre det bedre. Mange kvinder er mere generte end mænd, når det kommer til at krejle og prutte om prisen, men det er bare med at komme i gang,« siger Ann Lehmann Erichsen:

»Mænd bruger mere tid på at læse op og forberede sig. Mange kvinder overlader privatøkonomi til mænd, fordi de synes, det er kedeligt. Men der må man bare sige: 'Velkommen til virkeligheden, damer'. Privatøkonomi er ikke kedeligt. Det er penge på kontoen.«

Hos Mybanker understreger man, at undersøgelsen ikke viser, hvad etableringsomkostningerne er – og at nogle kvinder potentielt kan have sparet noget ved at få billigere etableringsomkostninger end mænd.

Det afviser Ann Lehmann Erichsen dog som værende »usandsynligt«.

Selvom kvinderne gennemsnitligt betaler mere i rente på deres billån end mænd i hele landet, er forskellen dog mindre nogle steder.

Især på Sjælland er forskellene mindre.

Ann Lehmann Erichsen mener, at mange kvinder bør lære af Mybankers analyse.

»Jeg vil ikke hænge kvinder ud, men jeg vil bare sige, at der er plads til forbedringer. Kvinder skal blive bedre til at finde ud af, hvordan de får de her lån billigere, og det gør man blandt andet ved at sætte sig ind i tingene.«