De seneste dage har medier i hele verden været plastret til med Joe Biden og Donald Trumps tætte kamp om at ende som USA’s næste præsident, men et navn, man sjældent har hørt, og som vi måske bør høre lidt mere til, er Jo Jorgensen.

Hun er 63 år gammel, har danske aner og er spidskandidat for The Libertarian Party i USA. Og så beskyldes hun for at have smadret Donald Trumps kandidatur.

Jo Jorgensen har nemlig skrabet omkring 1,6 millioner stemmer sammen på landsplan – det næstbedste resultat for partiet nogensinde – og nogle steder kan det have været direkte skadeligt for Donald Trump.

Sådan lyder beskyldningen i hvert fald. Tag eksempelvis staten Wisconsin.

Her blev valget så tæt, at Donald Trump endte med at sætte føringen over styr og tabe med omkring 20.000 stemmer.

I samme stat fik Jo Jorgensen 38.414 stemmer. Havde Trump vundet dem, var han Wisconsins 10 vaglmænd rigere.

Og der er andre eksempler, hvor The Libetarian Party har taget nok stemmer til, at det kan have forhindret Trump i at vinde staten.

I hvert fald hvis man forudsætter, at alle de stemmer, der er gået til Jo Jorgensen, ellers var gået til Trump.

Jo Jorgensen Vis mere Jo Jorgensen

Udviklingen har fået den politiske analytiker Ryan Cassin til at lange ud efter Jo Jorgensens kampagne.

»Under det her valg kunne de libertanske vælgere have flyttet 22 valgmænd ved at støtte Trump i svingstater som Wisconsin, Michigan og Nevada,« sagde Ryan Cassin til Fox News:

»Ved at smide deres stemmer væk, har de sandsynligvis saboteret Trumps forsøg på at blive genvalgt.«

Flere andre medier har bemærket, at Jo Jorgensen – især i Wisconsin – kan have fældet Trump, og derfor har hun udtalt sig om sagen til mediet USA Today.

Hun afviser klart at påtage sig skylden for, at Donald Trump og republikanerne eventuelt taber valget og mener i øvrigt selv, at hun også har fået en del stemmer fra demokratiske vælgere.

»De (kritikerne, red.) bør være vrede på kandidaterne for ikke at levere på deres valgløfter,« siger Jo Jorgensen, hvis bedsteforældre altså var danske, til USA Today.

Jo Jorgensen mener, at hendes indflydelse på valget måske kan ende med at være et ‘wake up call’.

»Hvis jeg kan få republikanere til at opføre sig som republikanere og reducere underskuddet? Og hvis jeg kan få demokraterne til at gå tilbage til at være et fredselskende parti, der vil have vores tropper hjem og give den gennemsnitlige vælger flere individuelle rettigheder? Så ja, så er jeg glad,« siger Jo Jorgensen.