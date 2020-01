To stjerner, tre stjerner eller fire stjerner?

Antallet af stjerner på hotellet og faciliteterne i øvrigt er formentlig blandt de ting, du ser og måske vælger efter, når du køber en rejse.

Sådan var det også for en kvinde, da hun bestilte en rejse til Tenerife.

Hun var overbevist om, at hun havde bestilt og var blevet lovet et fire stjernet hotel, men endte med at få et 3,5 stjernet hotel i stedet.

Derfor valgte kvinden at klage over rejsen.

Det skriver Konkurrence og Forburgerstyrelsen på deres hjemmeside forbrug.dk.

Pakkerejse-Ankenævnet har nu givet kvinden medhold i, at hun har krav på et nedslag på 3.300 kroner i rejsens pris.

Det skyldes, at rejsebureauet ikke kunne bevise, at det ved købet havde oplyst om, at hotellet havde 3,5 stjerner.

Det er nemlig et lovpligtigt krav, at man ved bekræftelsen af rejsen blandt andet får oplysninger om indkvarteringsstedets væsentligste kendetegn.

Rejsebureauet skal både oplyse om sin egen kategorisering af hotellet, f.eks. antal stjerner eller symboler, samt om hotellets kategori i forhold til reglerne i det land, man rejser til.

»Det er ikke nok, at rejsebureauet ved købet nøjes med at henvise til, at du kan finde oplysningerne i for eksempel en brochure eller på en hjemmeside. Loven siger, at du skal have dem på f.eks. en mail eller en PDF-fil, så du har et bevis for, hvad der blev aftalt ved købet,« siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Klager over hotellets standard udgør hver fjerde af sagerne i Pakkerejse-Ankenævnet. Det viser ankenævnets årsberetning for 2018.