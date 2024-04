Det var ikke verdens letteste opgave, men det lykkedes for Kurt Hansen, der til sidst fandt et sommerhus på Djursland, som han bookede gennem DanCenter.

Alt var sådan set, som det skulle være - troede han.

Placeringen af huset var bestemt ikke irrelevant:

»Min far og mor, som er 85 og 88 år, ville gerne give os en familietur. Vi var fem familiehold, der skulle med, og det var noget af et benarbejde at få kalenderen til at passe, men det lykkedes, og så skulle vi finde et hus, der kunne rumme 17 personer.«

»En af dem, der skulle med, er gravid, og far havde haft brækket hoften og går til kontrol for Alzheimer, så vi ville gerne være i nærheden af Skejby Sygehus,« forklarer Kurt Hansen.

Bookingen blev bekræftet, Kurt Hansen betalte, og han fik sågar informationerne om, hvordan nøglen skulle hentes.

Men ti dage senere tikkede der to nye mails ind.

I den ene skrev DanCenter, at de bekræftede annulleringen af det bookede sommerhus, og i den anden mail stod der, at han kunne henvende sig til deres økonomiafdeling for at få sine penge tilbage.

»Jeg tænkte bare: 'Fuck, der må være sket en fejl,' for jeg havde ikke annulleret noget.«

Derfor kontaktede han DanCenters kundeservice, men der var ikke meget hjælp at hente her.

»Hun (medarbejderen i kundeservice, red.) var alt andet end serviceminded. Hun kunne ikke fortælle mig præcis, hvorfor det var blevet annulleret, men det var sket fra deres side, og det kunne være noget med udlejeren eller alle mulige andre forklaringer.«

Kundeservicemedarbejderen kunne dog – efter at have slået op i systemet – fortælle, at hun havde to huse med plads til det store selskab.

»Det var også fint, men jeg kan huske, at det ene lå på Læsø, og jeg er næsten sikker på, at det andet lå på Fanø. Med transportomkostninger og vores krav om at være tæt på et sygehus måtte jeg sige til hende, at det nok ikke var et relevant alternativ.«

Kurt Hansen har fået sine penge tilbage, men en sommerhustur bliver det altså ikke til.

Siden har han forsøgt at sende flere mails til forskellige afdelinger i DanCenter,

Men svar har der ikke været noget af.

»Nogen gange kan man jo sende en buket blomster, en æske chokolade eller bare skrive 'hej Kurt, det er noget værre bøvl det her, du kan få et gavekort som en kompensation'. «

B.T. har gentagne gange forsøgt at få DanCenter til at svare på Kurt Hansens kritik. Det har ikke været muligt.

I marts lagde firmaet sig fladt ned og beklagede folks dårlige oplevelser - og lovede, at man var i fuld gang med at løse problemerne.