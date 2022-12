Lyt til artiklen

1100 kroner skåret af elregningen, det kan være tiltrængt i disse tider.

Det var udgangspunktet, da Norlys i efteråret 2020 lancerede mæglerkonceptet GoSwitch, hvor man kunne skære en god sum af en almindelig families årlige elregning.

Men nu er det slut, skriver Finans.

Meningen med konceptet var, at kunderne altid havde de bedste elaftaler uden bøvlet ved at skulle skifte elhandler hele tiden, men det tilbud er nu lagt i graven.

»Satsningen havde kun 1.500-2.000 kunder, og det er et alt for spinkelt grundlag at køre forretningen videre på,« siger Mads Brøgger, direktør i Norlys Energi, i dag.

Af samme grund er GoSwitch-satsningen nu lagt i mølposen, mens kunderne er blevet flyttet over til de elselskaber, hvor de var kunder, inden Norlys-satsningen blev taget af brættet.

Mads Brøgger understreger overfor Finans, at han er forundret over, at GoSwitch ikke kunne få luft under vingerne i et opskruet elmarked, hvor alle er på udkig efter besparelser.

Norlys-koncernen, der ejes af 800.000 andelshavere, kom til sammenligning ud af 2021 med et overskud før skat på godt en milliarder kroner.