De fleste af os har nok på et eller andet tidspunkt befundet os i en kirke. Om det så har været til et bryllup, dengang man gik til præst eller til en helt almindelig gudstjeneste om søndagen.

Det er til gengæld nok de færreste af os, der ved samme lejlighed har indrettet kirkerummet i hovedet og tænkt over, hvordan det må være at bo, sove og leve i de hellige gemakker.

Men det har du nu muligheden for; på Sofievej i Stege har Indre Mission nemlig sat deres tidligere menighedshus og kirkerum, Saron, til salg. Det oplyser Boliga.dk.

Søndagsskole til yogastudie

Med sine gotiske jernvinduer og det takkede murværk skiller bygningen sig ud fra de almindelige villaer og parcelhuse på vejen.

»Den har allerede fået en del opmærksomhed, især fra folk der bor hernede og kender bygningen,« fortæller Simone E. Jungsted fra EDC Møn, der er har missionshuset til salg.

»Vi har haft nogle ude og kigge, der ville benytte sig af lyset i det store kirkerum og lave det om til et kunstatelier. Der var også nogle andre, som havde en idé om at omdanne det til et yogastudie,« fortæller hun til Boliga.

Det bevaringsværdige missionshus er fra 1912 og består af flere store rum samt en lejlighed på 118 kvadratmeter på første sal. Kirkeejendommen er udbudt til 1.495.000 kroner, hvilket svarer til en kvadratmeterpris på 12.669 kroner.

Det er lidt over gennemsnittet for udbudskvadratmeterpriserne i Stege, der lige nu ligger på lige omkring 10.200 kroner, det viser helt nye tal fra Boliga.

Moderne bolig i kirkelige klæder

Saron i Stege er ikke det eneste gamle missionshus, der lige nu er til salg.

Missionshuset fra 1891 i Randers er et eksempel på, hvad der kan komme ud af de gamle, gejstlige bygninger. Her er det blevet til flere ejerlejligheder, hvor man stadig kan se nogle af de gamle detaljer.

På første sal er en af lejlighederne på 122 kvadratmeter udbudt til salg for 2.295.000 kroner. Det svarer til en kvadratmeterpris på lige over 18.800 kroner.

I Tylstrup nord for Aalborg ligger endnu et renoveret missionshus. Udenfor består det kirkelige udseende, men indenfor er det lavet om til en moderne bolig på knap 240 kvadratmeter.

Med en udbudspris på 2.195.000 kroner er det til salg for lige over 9.200 kroner pr. kvadratmeter.

