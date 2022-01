Tidligere torsdag meldte creme-, parfume- og alt der imellem-giganten Matas en rekordomsætning ud for sidste kvartal af 2021.

1,4 milliarder kroner kunne kæden omsætte for på tre måneder. Rekordhøj omsætning for ét kvartal.

Men alligevel er alt ikke fryd og gammen i bag de velkendte striber.

I et interview med Finans fortæller koncernchefen, at den nuværende coronabølge skaber store problemer i Matas' 263 butikker landet over.

Der er nemlig flere sygemeldinger blandt de ansatte i de fysiske butikker end på noget andet tidspunkt under epidemien. Og så sker det endda på et tidspunkt, hvor kædens fysiske butikker ellers har fået medvind i forhold til onlinesalget.

»Der er ingen tvivl om, at de højeste smittetal i pandemien, som er lige nu, skaber en ny udfordring. Der er mere sygdom i organisationen lige nu. Hver bølge i pandemien har sin egen natur og nye udfordringer. Denne gang er smittespredning en større faktor, mens der også aktuelt skriges på arbejdskraft alle steder. Så på den front har vi større udfordringer end tidligere,« siger koncernchef Gregers Wedell-Wedellsborg til Finans.

I forhold til 2020 er Matas' omsætning i perioden oktober-december steget med lidt over tre procent.

Og tidligere i dag fortalte Gregers Wedell-Wedellsborg, at det særligt var de traditionelle julegaver som eksempelvis parfumer og cremer, der var efterspurgt i julekvartalet.

Og så selvfølgelig corona-produkterne:

»Håndsprit og mundbind er jo nærmest blevet en dagligvare, og efterspørgslen bølger op og ned med smittetallene,« fortalte Gregers Wedell-Wedellsborg tidligere i dag.

»Det nye er, at der også er en efterspørgsel efter selvtest. Det regner vi med på samme måde bliver noget, man lige tager med, når man er ude at handle.«