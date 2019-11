Køb ikke din billet hos dem. Du bliver snydt. Det er svindel og humbug.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte kundernes anmeldelser på Trustpilot af det omstridte billet-site Viagogo.

Her bliver der ikke lagt fingre imellem, når skuffede købere giver luft for deres frustrationer.

B.T. har flere gange skrevet om den digitale billetbørs Viagogo, som både Forbrugerrådet og Forbrugerklagenævnet gang på gang direkte har advaret folk mod at benytte.

Der er ofte rift om billetterne, når populære kunstnere giver koncerter. Billetbørsen Viagogo er flere gange blevet beskyldt for at sælge for dyre eller endda falske billetter. Nu svarer virksomheden på kritikken. Vis mere Der er ofte rift om billetterne, når populære kunstnere giver koncerter. Billetbørsen Viagogo er flere gange blevet beskyldt for at sælge for dyre eller endda falske billetter. Nu svarer virksomheden på kritikken.

Lørdag bragte vi en historie fra TV2 Østjylland, hvor Niels Hausgaards manager frarådede den folkekære sangers fans at benytte alternative sites.

»Det er nådesløse snyltere,« sagde manager Frank Panduro til tv-stationen, som reaktion på længere tids problemer med snyd og svindel med billetter.

I det østjyske har der de seneste måneder blandt andet været problemer med falske billetter til en Thomas Helmig koncert, og Niels Hausgaards nye show har altså også været udsat for lidt for smarte typer, der via det omstridte billet-site har solgt billetter til overpris.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Viagogo. Det schweiziske firmas presseafdelingen svarer i en skriftlig kommentar, at advarslerne fra koncertarrangørerne er et forsøg på at undgå konkurrence.

(Arkivfoto) Foto: Thomas Freitag Vis mere (Arkivfoto) Foto: Thomas Freitag

»Vores mission er at give bedre adgang til live-begivenheder over hele verden. Vi mener, at enhver køber af en billet har ret til at gøre, hvad han eller hun vil med den: Bruge den, sælge den eller give den væk. Arrangører vil ofte fremsætte sensationelle påstande om, at billetterne på vores hjemmeside ikke er gyldige blot med det formå at skræmme folk fra at bruge Viagogo af konkurrencemæssige hensyn,« lyder det blandt andet i mailen.

Problemet med billetterne til Hausgaards nye show var, at enkelte kunder havde givet helt op til 2200 kroner for billetter, der normalt koster omkring 300 eller 400 kroner.

Viagogo understreger, at sitet udelukkende er en 'sekundær markedsplads' for sælgere og købere, og at det er indehaverne af billetterne, der bestemmer, hvad den skal koste.

B.T. bad Viagogo forholde sig til de advarsler, forbrugernes vagthunde gennem årene er kommet med.

Der er rift om billetterne til de populære koncerter. (Arkivfoto) Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Der er rift om billetterne til de populære koncerter. (Arkivfoto) Foto: Sophia Juliane Lydolph

Både Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerklagenævnet har gentagende gange rådet forbrugerne til at lade være med at benytte sitet.

»Vi lytter altid til den feedback, vi får fra vore kunder, myndigheder og andre nøgleaktører over hele verden. Vi har foretaget mange ændringer gennem det seneste år for at forbedre kundernes oplevelser. Det gælder fastsættelse af billetprisen tidligere i forløbet, og vi har gennemgået og ændret beskeder, der handler om efterspørgslen på vores platform for at minimere risikoen for, at forbrugerne misforstår informationerne.«

Hvad angår de mange negative ameldelser på Trustpilot, svarer Viagogos presseafdelingen, at det er uhyre sjældent, at kunder oplever probelmer med deres billetter, men at firmaet hele tiden arbejder på at blive bedre.

»Millioner af kunder bruger Viagogo hvert år og kommer tilbage igen og igen for at købe og sælge billetter.«