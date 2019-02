Hvis Danmarks bedste forsikringsselskab er det selskab med de mest tilfredse kunder, så er det en titel, Lærerstandens Brandforsikring kan gå og blære sig med.

Det viser en ny undersøgelse fra Loyalty Group International. Her afsløres det også, at flere af forsikringsbranchens mastodonter har store udfordringer.

»Det er grundlæggende det samme produkt, forsikringsselskaberne leverer, men der er faktisk ret stor forskel på kundeoplevelsen,« siger Lars Jepsen, researchchef i Loalty Group, og uddyber:

»Og det er vigtigt, at kunderne har en god oplevelse. Det kan betyde, at de gentegner deres forsikringer og anbefaler selskabet til andre. Til gengæld ser vi også, at dårlige oplevelser får kunderne til at skifte. Hvis ikke med det samme, så over tid.«

Top otte: Forsikringsselskaberne med de mest tilfredse kunder Tallet ud for selskabet er et indekstal, som er beregnet ud fra kundernes vurdering af selskabet på flere parametre. Det er blandt andet service, værdi for pengene, skadehåndtering og image. 1: Lærerstandens Brandforsikring – indeks 90 2: ALKA – indeks 78 3: GF Forsikring – indeks 75 GENNEMSNIT – indeks 74 4: Tryg – indeks 71 5: Codan – indeks 69 6: Topdanmark – indeks 69 7: Alm. Brand – indeks 66 8: If – indeks 66 Kilde: Loyalty Group A/S - måling foretaget i 2018. 3.600 kunder har deltaget i undersøgelsen.

Mens Lærerstandens Brandforsikring, Alka og GF Forsikring sidder på de tre øverste pladser i loyalitetsindekset, indtager Tryg, Codan, Topdanmark, Alm. Brand og If de fem følgende pladser.

Scoren er baseret på, at selskabernes egne kunder vurderer deres forsikringsselskab på parametre som kvalitet for pengene, service og skadehåndtering.

Generelt ligger de mindre selskaber i toppen af indekset. De store har det en del sværere.

»Man tænker jo, at de store firmaer bør have en fordel, men at være så stor kan også betyde, at man har mere komplekse produkter og en større organisation, som kan svække den gode kundeservice,« siger Lars Jepsen:

Lærerstandens Brandforsikring har de mest tilfredse kunder. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»De mindre selskaber er lidt kvikkere og mere kundeorienterede, og vi ser faktisk en tendens til, at flere kunder søger fra de store - Tryg, Codan og Topdanmark - over til de mindre selskaber i disse år,« siger han.

Helt generelt er forsikringsbranchen dog i bedring, når det gælder kundetilfredshed.

Loyalty Group har målt forsikringsbranchen gennem flere år, og det går stille og roligt fremad.

»Kunderne bliver mere og mere tilfredse. De tre store går også frem i år, selvom de stadigvæk ligger i den lidt tunge ende af indekset. Så det bliver da bedre, og det fremgår klart, at der er fokus på at forbedre sig,« siger Lars Jepsen.