Yousee meldte onsdag morgen ud, at Discovery Networks' 11 kanaler forsvinder fra kundernes tv-pakker ved årsskiftet. En melding, som har udløst et væld af raserianfald hos tv-udbyderens kunder.

En af dem, som er røget op i det røde felt, er 50-årige Benny Pedersen fra Slagelse.

»Det er noget ævl og pis det her. Alle de kanaler, der ryger, er dem, jeg vil se,« siger han.

Han er især glad for programmer som Politijagt og adskillige sportsprogrammer, som kun kan ses på Discovery Networks kanaler.

Benny Pedersen er ikke tilfreds med, at han ikke kan se Discovery Networks' kanaler som Yousee-kunde fra den 1. januar. Foto: Privat foto Vis mere Benny Pedersen er ikke tilfreds med, at han ikke kan se Discovery Networks' kanaler som Yousee-kunde fra den 1. januar. Foto: Privat foto

Dem bliver han nu afskåret fra, hvis han bliver hos Yousee.

»Det er pisse tarveligt. I stedet tilbyder Yousee en masse filmkanaler, og det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Jeg har i forvejen Netflix, og jeg har absolut ikke brug for flere film,« forklarer han.

Siden Yousees melding klokken 10 onsdag morgen, er det væltet ind med vrede kunder på tv-gigantens Facebookprofil.

'Føj for fa'en hvor skal I skamme jer - at tage alle os kunder som gidsler', skriver en Ole Jensen eksempelvis på Yousees Facebookside:

Yousee kan ikke tilbyde deres kunder Discovery Networks' 11 kanaler fra starten af det nye år. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Yousee kan ikke tilbyde deres kunder Discovery Networks' 11 kanaler fra starten af det nye år. Foto: Torkil Adsersen

'Er der en voksen i firmaet, der gider gå op til ledelsen og bede dem smutte? Hvor er det amatøragtigt!' skriver Carl-Erik Nielsen som reaktion på Yousees melding.

En Christian Maglemose er så ophidset, at han stempler Yousees farvel til Discovery Networks' kanaler som 'svindel'.

Heidi Sumborg skriver, at Yousee bør 'skamme sig'.

Hos Yousee er man klar over, at nogle kunder vil blive kede af at miste de mange Discovery-kanaler.

»Jeg er også ked af, at vi står her på nuværende tidspunkt, og at vi ikke har fundet en løsning,« siger Jacob Mortensen, direktør for Yousee:

»Jeg forstår fuldt ud den frustration, der ligger i det her, men jeg kan i hvert fald love, at vi fortsætter med at forhandle med Discovery og forsøger at finde en løsning.«

Benny Pedersen har dog ikke tålmodighed til at sidde og vente på at se, om Yousee når til enighed med Discovery Networks i det nye år.

Han har allerede besluttet sig for, at han tager konsekvensen.

Kommer du til at savne Discovery Networks' kanaler?

»Jeg opsiger mit abonnement nu. Det har været så uskønt det her« siger Benny Pedersen:

»Yousee skulle have føjet Discovery, for Yousee handler det jo bare om penge. Jeg er sikker på, at de mister mange kunder på den her måde.«

Og noget tyder på, at Benny kan få ret i sin spådom. Flere af de kunder, der revser Yousee på sociale medier, siger netop det: At det er slut med Yousee.

Søren Berg skriver eksempelvis, at han nu vil opsige sit abonnement og slutter med en lille hilsen: 'Held og lykke med at beholde jeres kunder'.

Også Tony Nielsen stemmer med fødderne og vil forlade Yousee:

'Efter 15 år takker jeg af. Jeg skal have mine fodboldkanaler, så vælger noget andet i stedet for', skriver han.

Jacob Mortensen afviser, at Yousee har lavet beregninger eller prognoser for, hvor mange kunder, onsdagens melding vil koste.

»Men det er klart: Vi har kunder, som har afventet situationen for at se, hvor det her ender, og nu er vi klar til at tage snakken og forklare, hvad der er op og ned.«