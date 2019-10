Der kan være adskillige tusind kroner at spare om året, hvis du går fra at købe ind hos en af Danmarks dyreste supermarkedskæder til det et af de billigste.

Det viser B.T.s store pristjek af dagligvarer, og det overrasker flere af de forbrugere, som har fulgt pristjekket.

Den seneste uge har B.T. bragt fem pristjek med i alt 97 dagligvarer, der lørdag morgen kulminerede med, at Lidl blev kåret til Danmarks billigste supermarkedskæde.

B.T. har i ugens løb allieret sig med fire danskere rundt omkring i landet - og prisforskellene mellem kæderne både forarger og overrasker dem.

Anne Astrup Harder, 55, Skive, indkøber i boligforretning

»I bund og grund snyder jeg jo mig selv. Jeg handler primært i Kvickly. Nu, hvor jeg ved, at Lidl er så meget billigere end Kvickly, vil jeg absolut overveje at handle der,« siger Anne Astrup:

»Det giver jo ikke mening, for jeg ved jo godt, at jeg kan spare penge ved at købe et andet sted, men man lukker jo øjnene. Det er den travle hverdag, der har mest indflydelse på, hvor jeg handler. Det skal gå stærkt.«

»Det er saftsuseme mange penge, man kan spare ved at skifte supermarked. Det er jo en ferie. Det er jo penge, man intet får noget for.«

Julie Bisbo, 27, Hjortshøj, projektassistent

»Det er ikke fair, at man som forbruger bliver snydt for så mange penge om året. Hvis mine madvarer er i orden, så betaler jeg gerne ekstra, men hvis kvaliteten er den samme, er det ikke fair at man snyder forbrugerne,« siger Julie Bisbo:

»Det overrasker mig, at Lidl er billigst, da jeg troede, at Netto var billigst, fordi det også er det, de selv reklamerer med.«

»Jeg synes ikke, at kvaliteten i Netto er særlig høj, hvis man sammenligner med Lidl.«

Arne Ejler Kristensen, 48, Langholt, servicetekniker

»Jeg kan ikke forstå, at Spar er dyrest. Der er ikke noget i den butik, der er indbydende ud over det sædvanlige. Det er jo bare helt almindelige dagligvarer,« siger Arne Ejler Kristensen:

»Jeg er meget overrasket over, at man kan spare så mange penge ved at gå fra at handle i Spar til at handle i Lidl, når det nu er samme varer. Det forstår jeg slet ikke.«

»Spar er en forretning, der kan overleve ved deres beliggenhed. Det udnytter de med deres priser. Det synes jeg er lidt trist.«

Jannie Jensen, 50, Skælskør, uddannelsessekretær

»Det er mærkeligt, at Spar og Meny er så meget dyrere. Det er jo dybest set de samme varer, de sælger, hvis man går efter deres discountudgaver,« siger Jannie Jensen:

»Det er mærkeligt, at der kan være så stor forskel på supermarkedernes priser. Skulle jeg vælge mellem den dyreste og så Lidl i min dagligdag, ville jeg jo helt klart vælge Lidl.«

»Jeg vil hellere bruge de 5.400 kroner om året på andre og sjovere ting - det er jo en hel tur i Tivoli med børn og børnebørn.«