Søndag blev mødre i hele Danmark overdænget med rosende ord, gaver og tusinder af buketter af blomster i forbindelse med mors dag.

For giganten Interflora betød mors dag en vild rekord på 70.000 leveringer på en dag. Men sammen med rekorden fulgte også dårlige oplevelser, som har fået adskillige kunder helt op i det røde felt.

I København modtog nogle af kunderne nemlig midt på dagen en sms om, at den blomst, de havde bestilt til deres mor, ikke ville nå frem.

Flere steder i landet sad mødre til langt ud på aftenen og i nogle tilfælde natten og havde fortsat ikke modtaget de blomster, de var blevet stillet i udsigt.

En situation, der fik vrede kunder til at skynde sig ind på Interfloras Trustpilot-profil søndag aften og revse blomsterhandleren med de helt store tillægsord og gloser.

Her blev Interfloras service både stemplet som 'elendig' og 'virkelig skuffende'.

Da B.T. mandag formiddag taler med Interflora, erkender man, at ikke alt gik efter planen på mors dag.

»Her til morgen var der omkring 350 kunder, der havde ringet eller skrevet ind med reklamationer. Vi havde 70.000 leveringer i går, så det er en reklamationsprocent på 0,4 her til morgen. På trods af det er en reklamation selvfølgelig en for meget,« siger Søren Flemming Larsen, administrerende direktør i Interflora.

Han forklarer, at alle kunder, der har oplevet en levering efter klokken 19 – eller hvor blomsterne slet ikke blev leveret – kan ringe og få kompensation.

»Det er selvfølgelig på ingen måde okay. Når vi laver fejl, så erkender vi det, og så kompenserer vi kunderne,« fastslår Søren Flemming Larsen.

Han forklarer, at man faktisk havde forberedt sig med ekstra bemanding og var klar til det store pres med bestillinger, der opstod.

Men foranstaltninger i forbindelse med leveringen på grund af coronavirus fik det til at gå lidt langsommere, ligesom udsolgte blomsterhandlere blev et problem.

»Vi har aldrig prøvet varemangel på den her måde, så det er en helt særlig situation. Vi blev simpelthen væltet, og der var områder, hvor vi måtte lukke ned og stoppe med at tage imod bestillinger,« forklarer Søren Flemming Larsen, der generelt var tilfreds med dagen:

»Overordnet er vi faktisk positivt overraskede over, at vi har nået 70.000 i det omfang, vi gjorde. Men samtidig er vi drønærgerlige over de kunder, der har haft en kedelig oplevelse, og dem vil vi også kompensere,« siger han.

Interfloras rekord før i går var 54.400 leveringer på mors dag i 2019. Den blev altså knust med 70.000 leveringer i går.

»Det er en rekord, der vil stå i mange år fremover,« vurderer Søren Flemming Larsen.