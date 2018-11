Sort skærm, manglende undertekster og hakkende film har været den vare, adskillige kunder hos Blockbuster har fået for pengene de seneste dage. Situationen har udløst vrede reaktioner fra deres kunder.

»Det er bogstavelig talt dødsens alvorligt for Blockbuster. Det kan blive døden for sådan en streamingtjeneste, når det ikke fungerer.«

Sådan lyder den hårde dom fra Claus Bülow Christensen, digital analytiker i TommorowsNextMedia og mangeårig iagttager af det danske streamingmarked.

Den kontante reaktion kommer, fordi det ikke er første gang, Blockbuster har haft problemer med hakkende film og udfald.

Blockbuster får hård kritik. Vis mere Blockbuster får hård kritik.

I 2017 endte Blockbuster som nummer ni ud 11 streamingtjenester i en test i Søndagsavisen. Kritikken lød blandt andet, at det var svært at se en film til ende uden udfald.

Dengang erkendte direktør Casper Hald, at Blockbuster havde døjet med tekniske problemer, og lovede forbedringer med en ny platform.

Derfor er det alvorligt, når problemerne fortsat opstår, mener Claus Bülow Christensen.

»Det går simpelthen ikke. Folk har ikke tålmodighed til den slags problemer, og så finder de bare en anden tjeneste, som har samme udvalg af film til samme pris,« siger han og fortsætter:

»Hvis ikke man kan levere en stabil vare på streamingmarkedet, overlever man ikke.«

Blockbusters Trustpilot-side afslører da også, at problemerne har været tilbagevendende, siden tjenesten blev lanceret i 2014.

Siden har Blockbuster fået 918 anmeldelser på Trustpilot. Det har givet en trustscore på 1,1 ud af 10. Syv ud af ti anmeldere har kvitteret med den absolut laveste karakter.

I den forgangne weekend var den så gal igen. Her har vrede kunder beskrevet situationer, hvor de har sat sig ned for at hygge med en god film og i stedet er endt i en kamp mod hakkende film og manglende undertekster.

'Har lige lejet 'Lille Per i solen!!' Og den hakker bare helt vildt!! En virkelig dårlig oplevelse,' skriver brugeren Stine Nielsen på Blockbusters Facebook-profil lørdag aften.

På Trustpilot leverer Jesper Petersen verbale prygl til Blockbuster.

'Der er intet, der virker. Underteksterne mangler, og film stopper hele tiden. Har oplevet, at man slet ikke kunne starte filmen,' skriver han blandt andet og afslutter:

'Spild af penge.'

Blockbuster skriver i en e-mail til B.T., at det er 'meget beklageligt', at deres kunder har oplevet problemer i weekenden.

De forklarer, at der var tale om en enkeltstående fejl på 20 film, og at underteksterne ikke fungerer på specifikke mobiltelefoner. Det problem vil de nu løse ved at opdatere de apps, der skaber problemer.

Blockbuster skriver videre, at alle, der har henvendt sig, har fået en ny filmkode eller refunderet deres udgifter.

Om den generelle kvalitet på Blockbusters platforme skriver Casper Hald, direktør i Blockbuster:

»Vi samler op på alle de udfordringer, vores kunder måtte have, og løser dem så hurtigt, vi kan. Heldigvis kan vi se, at streamingkvaliteten har fået et markant løft efter lanceringen af vores nye platform, og rigtig mange af vores kunder kommer igen for at leje film.«