250.000 YouSee-kunder har siden starten af året oplevet tekniske problemer med Bland Selv, og nu er YouSee klar med et plaster på sårene.

Tre ekstra point i tre måneder indtil marts - men det er langt fra faldet i god jord hos kunderne, der lige nu slagter YouSee på deres facebookside.

En af dem, der især er vred over situationen, er 46-årige Flemming Søndergaard Sørensen fra Frederiksværk. Han mener, at kompensationen langt fra rækker.

»Jeg er sgu skuffet over dem,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Jeg er sgu skuffet over dem,« lyder det fra YouSee-kunde Flemming Søndergaard Sørensen. Foto: Privatfoto Vis mere »Jeg er sgu skuffet over dem,« lyder det fra YouSee-kunde Flemming Søndergaard Sørensen. Foto: Privatfoto

»Der skal være en økonomisk kompensation i stedet. Det skal være noget, der kan mærkes. Det er 250.000 kunder, der har været ramt af det her. Jeg er næsten presset derud, hvor de får en opsigelse.«

Siden starten af året har over 250.000 kunder i YouSees Bland Selv-univers været ramt af store tekniske problemer, hvor de ikke har kunnet få nye kanaler i stedet for de 11 Discovery-kanaler, YouSee har slukket for.

Problemerne har været så omfattende, at YouSees direktør, Jacob Mortensen, måtte beklage overfor kunderne.

I et facebookopslag har YouSee nu offentliggjort, hvilken kompensation kunderne får for de tekniske problemer:

'Bland Selv handler om, at du selv kan vælge, hvad du gerne vil se! Derfor får Bland Selv-kunderne i løbet af marts måned tre ekstra point i tre måneder, de kan vælge tv- og streamingoplevelser for.'

Men det har altså fået både Flemming Søndergaard Sørensen og knap tusind andre vrede YouSee-kunder til tasterne:

'Vi vil have cool cash, tre point er jo ikke til noget. I har ikke gjort jeres hjemmearbejde nok, hvis I ikke kunne forudse, hvad der ville ske,' skriver Susanne Mittag.

'Tre ekstra point i tre måneder! Det er ikke kompensation. Det er et tarveligt salgstrick for at få os kunder til at bruge flere penge efter de tre måneder. Jeg er nu endnu tættere på at finde en anden udbyder,' skriver Ry B. Kristensen.

Og Flemming Søndergaard Sørensen stemmer altså i:

'Til grin, YouSee. Skal det være jeres ynkelige forsøg på at kompensere for ikke at have være forberedt?'

Det, der især får Flemming Søndergaard Sørensen op i det røde felt, er, at YouSees direktør, Jacob Mortensen, har udtalt, at alle kunder med Bland Selv nu kan gå ind og blande deres produkter.

Men når Flemming forsøger at tilgå sin pakke, kan han ikke få adgang, og meldingen fra YouSees kundecenter lyder, at han tidligst vil få adgang den 16. januar.

»Vi betaler så mange penge for det, og så virker det ikke overhovedet. Det er noget underligt noget. De skubber deres kunder væk. De er skideligeglade,« siger han.

Når man er Bland Selv-kunde hos YouSee, får man en grundpakke samt et antal point, alt efter hvor meget man betaler. Man kan både købe en pakke med 10, 20 og 36 point.

Tv-kanaler koster typisk ét point, mens streamingtjenesterne koster mellem fem og 10 point.

Den kompensation, kunderne får, er altså det, der typisk vil svare til tre ekstra tv-kanaler i tre måneder.