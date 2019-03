'Hvad bilder I jer ind?' 'Magen til uforskammethed skal man lede længe efter.' 'Falsk reklame, simpelthen. Jeg føler mig snydt.'

Mange kunder raser over den danske webshop Styled.dk - og enkelte har anmeldt den til Forbrugerombudsmanden for falsk markedsføring.

Baggrunden for kundernes rasen er især en kampagne, Styled.dk har kørt, hvor netbutikken lovede et gratis ur til en værdi af 399 kroner til de første 100 kunder, som bestilte via webshoppens hjemmeside.

Det tilbud, som blandt andre Jesper Ebbesen bed på. Til sin store fortrydelse.

»Jeg synes, det er at tage pis på folk. Falsk reklame, simpelthen. Jeg føler mig snydt,« siger han til B.T.

For det ur, han modtog fra Styled.dk levede mildest talt ikke op til forventningerne.

'Jeg er blevet taget i røven'

»Det ur kan ikke have en værdi af 399 kroner. Det er lavet af plastik og går i stykker så let som ingenting. Jeg havde ikke forventet at få et ur i topkvalitet, men heller ikke et, der var så ringe,« siger Jesper Ebbesen, som bor i Aarhus.

»Min datter har et ur fra Fætter BR. Det er i klart bedre kvalitet,« tilføjer han tørt.

Sådan så det ur, Rune Kyed Richter modtog fra Styled.dk, ud. Urskiven er af plastik. Foto: Privat Vis mere Sådan så det ur, Rune Kyed Richter modtog fra Styled.dk, ud. Urskiven er af plastik. Foto: Privat

Den samme oplevelse fik Rune Kyed Richter fra Herning, da han åbnede pakken fra Styled.dk og så uret.

»Jeg føler, jeg er blevet taget i røven. Det ligner et Kina-ur til 10 kroner,« siger han.

De har begge givet Styled.dk en af fem stjerner i en anmeldelse på Trustpilot - den lavest mulige karakter. Og det er de bestemt ikke ene om. Ord som 'skodfirma', 'bedrageri' og 'svindel' går igen i flere af anmeldelserne.

Nogle kunder skriver, at de har anmeldt Styled.dk til Forbrugerombudsmanden for falsk markedsføring. En af dem er Rune Kyed Richter. Det gjorde han, efter at Styled.dk hverken svarede på hans kommentar på deres Facebook-side eller den mail, han sendte i torsdags.

»Det er dybt uprofessionelt og forstærker kun følelsen af, at de helt bevidst laver falsk markedsføring,« siger han.

Det havde vi ikke forventet

I et mailsvar oplyser Styled.dk, at kampagnen med det gratis ur er blevet trukket tilbage på grund af de mange mishagsytringer fra kunderne.

'Vi er desværre godt klar over de problemer, det har skabt os at køre den kampagne i samarbejde med Prime Jewelry omkring disse gratis gaver, vi har givet vores kunder med i ordren. En ellers gratis ting til vores kunder har vist sig at kunne skabe os et problem, som vi slet ikke havde forventet,' skriver Styled.dk.

'Mange kunder har været skuffet over kvaliteten på denne gratis gave vi har foræret dem med i ordren, og det har vi oplyst Prime Jewelry,' lyder det videre.

Men det er ikke kun uret af den tvivlsomme kvalitet, kunderne er utilfredse med.

Så langt fra endda.

På Trustpilot kritiserer mange webshoppens lange leveringstid - trods lovning om det stik modsatte - og at der er fejl i leveringerne.

Ville advare andre

Begge dele oplevede Jesper Ebbesen.

Jesper Ebbbesen med den ene t-shirt han modtog fra Styled.dk. Det gratis ur har han smidt ud. Foto: Privat Vis mere Jesper Ebbbesen med den ene t-shirt han modtog fra Styled.dk. Det gratis ur har han smidt ud. Foto: Privat

»Jeg bestilte fem klassiske t-shirts sidste søndag, men modtog først pakken torsdag. Den så noget tynd ud, og det viste sig da også, at den kun indeholdt en t-shirt,« siger han.

Styled.dk forklarer i mailsvaret, at de fejlagtige og langsomme leveringer skyldes 'at vi har haft ufattelig travlt på lageret de seneste par dage', og begrunder travlheden med webshoppens gode tilbud.

Dem kommer Rune Kyed Richter og Jesper Ebbesen dog ikke til at gøre brug af.

»Jeg skrev anmeldelsen på Trustpilot for at advare andre mod at falde i samme fælde,« siger Jesper Ebbesen om sit seneste køb hos Styled.dk - som også bliver det sidste.

»Jeg havde en fin oplevelse, da jeg købte et par sko hos dem for to år siden. Men efter det her gider jeg ikke handle der mere,« slutter han.