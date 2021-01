Kunder hos YouSee, der vil dulme tømmermændene 1. januar med en god film eller serie, har fået en lang næse.

For anden dag i træk er der nemlig igen problemer med YouSees app.

Det fremgår af virksomhedens Facebook-side, hvor flere kunder er sure over, at de ikke kan streame indhold.

YouSee bekræfter også selv på det sociale medie, at der er tekniske problemer.

»Teknikken driller os desværre rigtig meget, men det ser dog ud til at virke igen. Vi er stadig ved at lokalisere fejlen, så du vil fortsat kunne opleve udfordringer,« skriver virksomheden på Facebook fredag sidst på eftermiddagen.

I løbet af eftermiddagen er det væltet ind med opslag fra sure kunder.

Flere er utilfredse med, at teknikken ikke virker, samtidig med at YouSee har varslet en prisstigning.

Her følger et lille udpluk af klagerne:

»YouSee logik. Vi sætter priserne op. Lukker for nogle tjenester p.g.a teknik, så glemmer folk det tåbelige i prisstigninger,« skriver brugeren Ivan Pedersen.

»Det er simpelthen så pinligt. I kan ikke dy jer for at pille ved tingene som virker, I skal absolut 'forbedre'. Og det ender hver gang med mega driftsforstyrrelser og nedbrud hist og pist. Det er nævnt for jer så mange gange, men I fortsætter. Man bliver altså træææææt,« skriver brugeren Britt-Marie Berggren blandt andet.

»I burde skifte navn til NoSee …,« skriver Marc Holtz.

»Tak for info. Har lige brugt 29 kroner på at leje en film, som jeg ikke kan se. Håber, I giver pengene tilbage,« skriver en bruger.

»Hvorfor skal I altid lave ændringer omkring nytår – I ved jo, det går galt,« spørger en undrende Merete Thøgersen.

YouSee beklager, at der er problemer med at tilgå web-tv via hjemmesiden og via apps på mobil, tablet og smart-tv. Det gælder også for onlinetjenesterne på YouSees tv-boks, som eksempelvis arkiv, film og serier.

På Facebook gør virksomheden dog opmærksom på, at det stadig er muligt at se live-tv på din tv-boks.

»Vores teknikere er på sagen og arbejder på at få løst problemet så hurtigt som muligt,« skriver YouSee.

Problemerne kommer blot en dag efter, at der sidst var store problemer hos YouSee.

Nytårsaftens dag blev virksomheden ramt af et større nedbrud, der betød, at mange brugere mistede tv-signalet.

I det hele taget har YouSee tilsyneladende lidt dårlig karma omkring nytår.

Tilbage i 2016 røg signalet hos tusindvis af kunder midt under dronningens nytårstale og igen, da rådhusklokkerne slog midnat.