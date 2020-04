Adidas på tilbud var i sidste uge noget, der fik flere kunder til at lægge varer i kurven hos Zalando. Men glæden blev til skuffelse.

For ordren blev annulleret. En af dem der har oplevet netop det, er Jonas Pedersen, der sammen med sin kone ville købe noget sommertøj.

De gik ind på Zalando, hvor de fandt nogle Adidas-varer med 'ret god rabat', som de bestilte og betalte.

»Jeg køber et par shorts og et par t-shirts. Så kunne jeg se her til morgen, at jeg havde fået en mail fra PayPal om, at Zalando havde overført pengene tilbage til min konto. Det undredede jeg mig over, så jeg gik ind på min Zalando-konto, hvor jeg kunne se, ordren var annulleret. Men jeg har ikke fået nogen besked fra Zalando,« siger Jonas Pedersen.

Han ville kontakte Zalando, men på det link han blev dirigeret til, var der ikke nogle informationer.

»Hvis de laver en fejl, er det fair nok, det er bare ikke rigtig til at se. De kører nogle gange vilde rabatter. Det er ikke det med, man ikke får varen, men det er måden, det bliver gjort på. Det bliver gjort til forbrugerens ansvar og problem. Man informerer ikke og annullerer bare ordren. Man kan ikke rigtig få hjælp eller spørge hvorfor. Det er en mærkelig måde at gøre tingene på,« siger Jonas Pedersen.

Han er dog ikke den eneste, der har oplevet det.

Samme situation har flere andre været ude for, viser et kig på Trustpilot.

Jeg bestilte d.10.4.20 nogle produkter fra Adidas som var på tilbud.Tilfældeligt ser jeg to dage efter på deres app (fordi jeg skulle vide produkterne til min søster) at min ordre var blevet annulleret to dage senere. Zalando var hurtig til at sende en ordrebekræftelse på mail vdr. købet og de penge som de ville trække, men jeg skulle selv finde ud af, at min ordre var blevet annulleret.

Zalando har ud af ingenting blot annulleret min ordre flere dage efter den er gået igennem. De har hverken skrevet en mail til mig eller noget og oplyst mig om dette. Jeg har selv skulle opsøge informationerne. Virkelig dårlig service, når man regner med at bestillingen er gået igennem!! Jeg bestiller i hvert fald aldrig noget herfra igen.

Flere skriver, at de selv har måttet kontakte Zalando.

Her er de blevet oplyst om, at der har været tale om en prisfejl, lyder det.

Og oplevelsen har gjort, at Jonas Pedersen nok vil tænke mere over det, når han skal handle online.

Faktisk er det ikke helt første gang, han har oplevet det. Sidste år skete det samme for hans kone.

»Jeg ved ikke, om jeg vil handle der igen. Det har jeg ellers gjort meget. Man ved jo ikke, om man får varen. Skal man bruge den til et arrangement i weekenden, ved man jo rent faktisk ikke, om man får den eller ej,« siger Jonas Pedersen, som mener, Zalando bør reagere.

»Har de lavet en fejl, bør de på en eller anden måde kompensere. Jeg tænker, at god skik er at levere varen til den pris, man har sat, når man har handlet i god tro,« siger Jonas Pedersen.

B.T har været i kontakt med Zalando, der oplyser, at der er tale om en fejl.

'Der er forekommet en teknisk fejl, ifb. med prissætningen af deres varer på vores webshop, hvilket har resulteret i urealistisk lave priser,' skriver de.

'De får automatisk en e-mail, så snart en/flere varer blive annulleret direkte fra deres ordre. Vi kan desværre ikke tilbyde varerne til tilbudsprisen, da den har været urealistisk lav, men vi kan finde andre kompensationer, som vi også har tilbudt diverse kunder,' skriver Zalando.