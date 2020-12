Frederik Gram havde glædet sig til at bruge de Magasin-gavekort, han havde fået i julegave, til det store januarudsalg på nettet, der allerede er skudt i gang. Det kan han bare ikke.

»Jeg synes jo, at det er virkeligt surt. Jeg sidder med nogle julegaver, jeg ikke kan bruge, og det er ærlig talt til grin, at Magasin holder sine kunder bondefanget på denne måde,« lyder det fra ham.

Fordi Magasins syv varehuse i Danmark i øjeblikket er lukket frem til 17. januar på grund af de nye coronarestriktioner, ville Frederik Gram i stedet finde nogle gode tilbud på firmaets nye webshop. Men her fandt han hurtigt ud af, at gavekortene kun kan bruges i de fysiske butikker.

Selv om det flere steder er oplyst, at gavekortene sagtens kunne bruges på Magasin.dk.

Udsalget er begyndt på Magasins hjemmeside, men det er ikke muligt at kaste sig ind i ræset med at gavekort.

Frederik Grams gavekort er eksempelvis købt på sitet Gavekortet.dk, der er en stor forhandler af gavekort til forskellige butikker, og her står der stadig udtrykkeligt: »Gavekortet kan anvendes i alle Magasins butikker og online på Magasin.dk.«

På Trustpilot har flere kunder givet udtryk for samme erfaring. Her lyder det fra flere brugere, at de ved køb af Magasin-gavekort op til jul havde fået en forståelse af, at de kunne bruges online. B.T. har talt med flere andre, der bekræfter, at det har været tilfældet.

Eksempelvis Eva Kjer, der ligeledes sidder med gavekort, hun havde regnet med skulle bruge til udsalget. Men det er altså ikke muligt:

»Jeg fik jo netop gavekort, fordi det kunne bruges på nettet, når butikkerne var lukkede,« siger hun.

I Frederik Grams familie har man en særlig tradition med at give hinanden gavekort i julegave, som de sammen efterfølgende bruger i forbindelse med nytårs- og januarudsalget. Både for hyggens skyld og for at få lidt mere for pengene. I år skulle det altså foregå hos Magasin. På nettet.

»Egentlig ville vi gå derind sammen, fordi vi godt kan lide at gå og kigge sammen, når der er udsalg. Det plejer vi at gøre. Vi vidste jo godt, at vi ikke kunne komme i de rigtige butikker i år, men vi valgte stadig at give gavekortene,« siger Frederik Gram, der nu sidder med to gavekort på henholdsvis 500 og 250 kroner til Magasin:

»Hvis vi havde vidst det på forhånd, ville det have været nemmere at give et gavekort til et andet sted, hvor vi kunne bruge dem på nettet. Og jeg synes egentlig, at det er noget mærkeligt noget, at det ikke virker. Man må hjælpe hinanden lidt i den her coronasituation.«

I en tekst på Magasins hjemmeside hedder det nu: »Du kan benytte dit gavekort i alle vores forretninger. Der kan dog være enkelte afdelinger, som ikke kan modtage dit gavekort, da de ikke anvender Magasins kassesystem. Det er i øjeblikket ikke muligt at betale med et gavekort på magasin.dk.«

Samtidig har B.T. fået følgende skriftlige forklaring fra varehuset, der 'beklager den ulejlighed, det må medføre for vores kunder'.

»Vi er i en ekstraordinær situation med fysisk nedlukning af vores forretninger over jul og nytår. Som følge heraf gør vi alt, hvad vi kan for at imødekomme vores kunders ønsker og omstille vores drift. Da vi lige har fået en helt ny webshop, er det for øjeblikket grundet tekniske årsager desværre ikke muligt at betale med gavekort på Magasin.dk, og vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår Magasin.dk er klar til at acceptere gavekort. Men vi arbejder selvfølgelig på højtryk for at løse det, så vores kunder kan benytte gavekort som betalingsform online.«

Det lyder videre, at man vil få rettet fejlen hos Gavekortet.dk, så det ikke længere fremgår, at man kan bruge gavekortet online.

Magasin tilbyder i øvrigt også, at kunder kan veksle et gavekort til kontanter. Det koster 25 kroner – og kan ske ved fysisk fremmøde i de butikker, der altså holder lukket til 17. januar.