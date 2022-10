Lyt til artiklen

De blev kimet ned af grædende kunder, som ikke vidste om de var købt eller solgt.

Og dermed kom det også helt bag på energiselskabet Ewiis ledelse og bestyrelse, at der blev sat en bølge i gang mod selskabets kundeservice.

Det siger formand for Ewiis bestyrelse Anders Skovdal, Vejle til Fredericia Dagblad.

Hele omlægningen fandt sted, da man 1. oktober gav alle kunderne mulighed for med en kvartalpris på strøm kunne skifte til en variabel pris.

Tilbuddet om at gøre det muligt at skifte fra dag til dag, valgte selskabet at tilbyde til kunder, fordi man oplevede, hvor pressede mange var.

»Der var kunder, som ringede ind og græd i telefonen. Det var virkelig slemt, og derfor tog vi den beslutning midlertidigt at gøre det muligt at skifte fra dag til dag, selvom kunderne rent faktisk var bundet af en kontrakt for et kvartal,« siger Anders Skovdal.

Anders Skovdal vil ikke sætte præcise tal på, hvad omlægningen koster Ewii, men indtil videre ligger det estimerede tab på omkring 30-40 millioner kroner for

11.000 mennesker nåede at skifte aftale fra dag til dag, inden 15. oktober.