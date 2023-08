Danske Banks ledelse klarer sig dårligst af alle, når det kommer til kundernes bedømmelsen af den.

Det skriver Finans.

En ny undersøgelse fra konsulenthuset Voxmeter viser kundernes bedømmelse af, hvor professionelle bankernes ledelser er.

Og her ligger Danske Bank altså helt i bund.

Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank, ligger helt i bund, når det kommer til kundernes bedømmelse af bankernes ledelse. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank, ligger helt i bund, når det kommer til kundernes bedømmelse af bankernes ledelse. Foto: Thomas Lekfeldt

Danske Bank har i de seneste år kæmpet med dårlige sager som hvidvask, ulovlig inddrivelse af gæld fra svage kunder og dårlig rådgivning omkring et investeringsprodukt.

I foråret kom det ellers frem, at banken for første gang i ti år får flere kunder, end den mister.

Men man kæmper tilsyneladende stadig med sit image.

Til Finans siger Steen Hildebrandt, der er professor i ledelse ved Aalborg Universitet, om undersøgelsens resultat:

»Danskerne kan ikke lide fikumdik og lidt for københavnersmarte bankledelser, som snyder på vægten. Det er således lige efter bogen, at danskerne har forbehold over for Danske Banks ledelse.«

En anden storbank, Nordea, befinder sig også i bunden af listen.

Helt i toppen finder man ledelsen i Ringkjøbing Landbobank, der er en suveræn vinder, når det kommer til bedømmelsen af professionalisme.