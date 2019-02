Slet dele af din kritiske anmeldelse, og så får du dine penge tilbage.

Sådan lød tilbuddet fra en medarbejder hos fastfoodplatformen Hungry.dk, da en kunde for nylig skrev en kritisk anmeldelse af Milano Pizzeria. I anmeldelsen fremgik det, at der var hår på den pizza, kunden havde fået leveret, og at skinken smagte underligt.

Kort efter blev kunden kontaktet af Hungry.dk, som var den platform, den noget ubehagelige pizza var bestilt på, og hvor kunden efterfølgende havde skrevet den kritiske anmeldelse.

I mailen fra Hungry.dk stod der blandt andet:

’Vi har snakket med restauranten og de vil gerne give jer pengene tilbage, såfremt vi må ændre lidt i din bedømmelse af dem og slette det med skinken og håret? Resten sender vi selvfølgelig igennem’.

Forsøget på at betale kunden for at slette sin kritik har de seneste dage floreret på sociale medier.

Den er blandt andet delt på Anders Hemmingsens Instagram-profil, som har 739.000 følgere.

Hungry.dk's mail er gengivet på Anders Hemmingsens Instagram-profil.

Her har tusindvis kommenteret og reageret på mailen.

Hos Hungry.dk bekræfter direktør, Rune Risom, at mailen er ægte. Han lægger sig fladt ned.

»Det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Det er ikke den måde, vi driver forretning på. Det er en beklagelig fejl, og det er vi virkelig kede af,« siger han Rune Risom til B.T.

Han forklarer, at hungry.dk gennemgår alle anmeldelser, der bliver afgivet på deres side, fordi de juridisk skal stå på mål for de ting, der bliver skrevet.

Da der er en konkret kritik af pizzeriaets mad, tager de kontakt til det pågældende pizzeria for at få bekræftet, at handlen er reel.

»Restauranten vil så kompensere kunden for den dårlige oplevelse, men de ønsker også, at kunden sletter noget af anmeldelsen. Det ønske viderebringer vores medarbejder fejlagtigt, og det er vi kede af,« siger Rune Risom.

Han forklarer, at Hungry.dk har indskærpet deres politik for medarbejderne. Episoden får ikke konsekvenser for den medarbejder, der sendte mailen.

»Den må vi tage på os. Vi har åbenbart ikke informeret vores medarbejdere tydeligt nok om vores politik.«