Da liebhaverlejligheden, der ligger på fjerde og femte sal på Hjalmar Brantings Plads i København ramte markedet, var det med en pris på 24,5 millioner kroner.

Det placerede adressen solidt i toppen af det danske lejlighedsmarked. Og kun syv dage efter adressen ramte markedet, kunne titlen som en af de dyreste udbudte i landet, skiftes ud med årets dyreste solgte ejerlejlighed.*

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

For ikke nok med at det kun tog syv dage at finde en ny ejer, så endte lejligheden med at blive handlet med kun et lille afslag og altså en endelig salgspris på 24 millioner kroner.

Dermed vipper den 337 store lejlighed på Østerbro årets hidtidige højdespringer af pinden med et forspring på godt og vel 10 millioner kroner.

Det er ejendomsmæglerfirmaet Anna Reventlow, der har stået for salget, og i deres salgsopstillingen beskrev de blandt andet lejligheden som en eksklusiv, syv-værelses drømmebolig i to etager med herskabelige detaljer som stukloft, sildebensparketgulv og paneler.

Langt den dyreste

Med en salgspris på 13,25 millioner kroner var det kunstneren Tal R, der sad på årets hidtidige tophandel og altså nu 2020's næstdyreste lejlighedssalg. Det viser data fra Boliga.dk.

Kunstneren med det borgerlige navn Tal Rosenzweig solgte sin 264 kvadratmeter store ejerlejlighed - også på Østerbro - efter mere end 15 år på adressen.

Den tredjedyreste handel ligger lige i hælene med et hammerslag på 13,15 millioner kroner. Denne gang er det i Tuborg Sundpark i Hellerup nord for København, hvor en 137 kvadratmeter stor lejlighed med havudsigt blev solgt efter ti dage på markedet.

I øjeblikket er der flere lejligheder til salg for mere end 20 millioner kroner, så der er stadig potentiale for endnu flere kæmpehandler i år.

*I statistikken har Boliga.dk medtaget ejerlejlighedshandler foretaget i almindeligt frit salg i 2020. Der tages forbehold for handler, som endnu ikke er tinglyste.