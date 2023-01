Lyt til artiklen

På overfladen så det tilforladeligt ud, da Coop tirsdag meddelte, at 150 SuperBrugsen- og Kvickly-butikker fra starten af 2023 har valgt at lukke en time tidligere i weekenderne.

Men det var alt andet end tilforladeligt. Det var endnu et krisetegn.

På bare seks måneder har Coop, der driver Coop 365 Discount, Kvickly, Brugsen-kæderne og Irma, været tvunget ud i en lang række besparelser for at sikre, at underskuddet i koncernen ikke bliver for voldsomt.

»Vi er ekstremt pressede. Det har vi ikke lagt skjul på,« siger Jens Juul Nielsen, kommunikationsdirektør i Coop, til B.T., og uddyber:

»Det er den øvrige branche også, hvilket du eksempelvis kan se med Aldis lukning.«

Tegnene på, at inflations- og energikrisen har ramt Coop som en hammer, begyndte for alvor at vise sig midt i 2022.

I juni skar Coop 100 stillinger på hovedkontoret i Albertslund og fandt besparelser for 100 millioner kroner.

I september kom meldingen om, at SuperBrugsen og Kvickly fusioneres, hvilket også kostede job.

Samtidig blev det meldt ud, at der skulle turbo på lukningen af den underskudsgivende Fakta-kæde, som ved udgangen af 2022 skulle konverteres helt over til Coop 365 Discount.

En proces, som i november resulterede i, at 24 Fakta-butikker slet ikke overlevede omstillingen og helt blev lukket ned.

Midt i december var det så Dagli’Brugsen, der blev ramt. 12 butikker lukkede og 314 medarbejdere blev opsagt.

Og her i januar er det så et tiltag, hvor der skæres en time af lukketiden i 150 butikker, som skal give besparelser på elregninger og lønomkostninger.

»Det er meget nødvendigt for os at skære i omkostningerne. En årsag er, at vi i 2022 fik en ekstraregning på en halv milliard kroner for energi. En anden er, at vi bliver mødt med langt højere prisstigninger af vores leverandører, end det vi sender ud til kunderne,« siger Jens Juul Nielsen:

»Og så er der kunderne, som køber færre dagligvarer og køber billigere alternativer. Det gør, at situationen er rigtig barsk.«

Er der flere besparelser på vej?

»Det er meldt ud, at Coop skal være enklere og billigere at drive, så der er en fortsat en proces med at skære Coop til. Det er en løbende vurdering,« siger Jens Juul Nielsen:

»Vi tror desværre ikke, at energipriserne styrtdykker om kort tid, eller at kunderne køber ind, som de gjorde før i tiden. Vi forventer et meget hårdt 2023.«

Der er dog ét lyspunkt.

Discountkæden Coop 365 Discount oplever voldsom vækst, fordi danskerne i stigende grad søger mod discountbutikker.

»Det er positivt, for vi vil meget gerne vækste i Coop 365 Discount. Men avancen er væsentligt mindre i den kæde, og det gør, at udsigterne for 2023 i den samlede koncern ikke er gode,« siger Jens Juul Nielsen:

»Discountmarkedet er meget hårdt at være på. Men vi glæder os over væksten.«