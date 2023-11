Den kriseramte danske energikoncern Ørsted laver store ændringer i koncernledelsen.

Efter »gensidig aftale« forlader to medlemmer af ledelsen - koncernøkonomidirektør Daniel Lerup og koncerndriftsdirektør Richard Hunter - Ørsted med øjeblikkelig virkning.

Det er meldingen fra Ørsted, der er et af Danmarks største børsnoterede selskaber, tirsdag morgen.

»Ligesom resten af branchen oplever Ørsted udfordrende og ustabile markedsforhold. Derfor er bestyrelsen og jeg blevet enige med vores nuværende koncernøkonomidirektør og koncerndriftsdirektør om, at vi har brug for nye og anderledes kompetencer til at lede økonomi- og EPC & Operations-funktionerne for at understøtte Ørsteds videre rejse,« udtaler topchef Mads Nipper og fortsætter:

»Jeg vil gerne takke både Daniel Lerup og Richard Hunter for deres indsats for Ørsted. Jeg har sat pris på at arbejde sammen med dem begge i de seneste år og ønsker dem alt det bedste fremover.«

Ørsted er en dansk energikoncern, som blandt andet beskæftiger sig med hav- og landvind. Selskabet har haft det hårdt i 2023, hvor der blandt andet har været massive udfordringer i USA. Det skyldes blandt andet forsinkelser i forsyningskæden og højere renter, som har gjort projekterne væsentligt mindre profitable end først antaget.

I stedet for Daniel Lerup vil Executive Vice President og regionsdirektør for Europa, Rasmus Errboe, fungere som koncernøkonomidirektør og medlem af direktionen. Han har siden 2012 haft forskellige lederstillinger i Ørsted.

Andrew Brown, som er medlem af Ørsteds bestyrelse, er blevet udpeget til midlertidig koncerndriftsdirektør og medlem af koncernledelsen, forventeligt indtil den 1. marts 2024

Ørsted-aktien er faldet med 55 pct. i år indtil videre.