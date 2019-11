Den kriseramte tyske discountgigant Aldi i Danmark har for anden gang på bare seks måneder fået tilført 300 millioner kroner fra moderselskabet i Tyskland.

Aldi i Danmark leverede senest et årsregnskab for 2018 med et dundrende underskud på 381 millioner kroner - så pengene falder på et tørt sted.

Det skriver Børsen på baggrund af oplysninger i CVR-registeret.

Siden 2011 har Aldi i Danmark samlet haft et underskud på 1,9 milliarder kroner i Danmark.

En lang række Aldi-butikker er i samme periode blevet lukket, totalrenoveret eller rykket til nye lokaler.

Det er fjerde gang på to år, at det tyske hovedsæde hjælper Aldi i Danmark med tilførsel af kapital.

I maj 2019 sendte moderselskabet også 300 millioner kroner til Danmark, i november 2018 var det 200 millioner kroner og i slutningen af 2017 var det også omkring 200 millioner kroner.

Dermed har Aldi i Danmark fået tilført omkring en milliard kroner fra moderselskabet på to år.

I Aldi Danmark afviser man, at de mange penge, der strømmer fra Tyskland til Danmark, er kunstigt åndedræt for at holde driften kørende.

»Det er mange penge, det er rigtigt, men det her handler om, at vores ejere vil gøre en forskel på det danske marked,« siger Kristian Jessen, pressechef for Aldi i Danmark, til B.T.:

»Det er ikke kunstigt åndedræt, det handler om, at vi skal positionere os bedre på det danske marked.«

Aldi har da også det seneste år taget en lang række offensive træk i Danmark.

Inden for det seneste år har kæden startet en kampagne med tv-reklamer for første gang nogensinde i Danmark, ligesom man har været i gang med at renovere over 100 butikker.

Senest har Aldi meldt ud, at man vil åbne 60 nye butikker i Danmark.

Sideløbende har kæden rekrutteret en lang række topmedarbejdere hos konkurrenter som Lidl, Føtex og Netto.

»Alt det her er en stor omkostning. Så det her er penge til at modernisere og udvikle forretningen i Danmark,« siger Kristian Jessen.