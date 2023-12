Krisen på boligmarkedet er forduftet, og nu går det igen kun én vej med boligpriserne.

Nemlig opad.

Sådan lyder det fra økonomer og analytikere, der følger udviklingen på boligmarkedet.

Tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne er steget betragteligt siden februar.

I november steg priserne med 0,3 procent på huse, og 0,05 procent på lejligheder.

Samlet set er prisstigningen på huse fem procent siden sidste vinter, og lejligheder steg i samme periode mere end otte procent.

»Boligpriserne har igen fået vinger. Priserne er steget mærkbart, siden de bundede i februar. Et hus på 140 kvadratmeter er steget 115.000 kroner i gennemsnit, mens en lejlighed på 80 kvadratmeter er steget med 210.000 kroner. Det er altså betragtelige summer på mindre end et år.«

Det siger cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank i en pressemeddelelse.

Ifølge banken viser nye tal for antal handler, at der i november samlet blev handlet 6.083 boliger. Det er 50 procent flere end i samme måned sidste år.

Han forklarer, at det sidste år især var de stigende renter, der skræmte mange fra at handle bolig.

Nu er der kommet mere ro på, og derfor tør danskerne igen købe bolig.

»Det betyder, at vi ser prisstigninger på det meste af boligmarkedet,« siger Jeppe Juul Borre og forklarer, at overgangen til de nye boligskatter giver et ekstra skub til lejlighedsmarkedet, hvor købere gerne vil nå at sikre sig en skatterabat.

»Slutteligt er der ro på inflationen, og usikkerheden om fremtiden er mindre sløret end for et år siden. Det giver ro på bagsmækken for boligkøberne, som der er kommet mere liv i igen,« siger Jeppe Juul Borre.

Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit, er enig.

Hun siger til Børsen, at stigningerne er en følge af, at danskernes økonomi har det bedre nu end for et år siden.

»Vi er nu i den situation, at meget af den tabte købekraft er ved at blive genoprettet. Inflationen er røget ned og vi har fået store lønstigninger. Derudover er der en meget høj beskæftigelse og jobsikkerheden er god. Samtidig er priserne også faldet noget, og det har løsnet op på boligmarkedet.«

Det er især i hovedstadsområdet og nord for København, at priserne topper.