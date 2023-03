Lyt til artiklen

Krise, krise og lidt mere krise.

Man skulle efterhånden tro, at de stigende priser og den høje inflation var blevet hverdagskost for os.

Sådan er det ikke gået.

Faktisk er der lige nu flere af os, der er bekymrede over, hvorvidt pengene slår til og flere, der har svært ved at få enderne til at mødes sidst på måneden, end da de kraftige stigninger i forbrugerpriserne satte ind første gang.

Sådan lyder i hvert fald konklusionen på en ny undersøgelse foretaget af analysefirmaet Nepa i samarbejde med Pricerunner.

Det skriver Finans søndag.

På grund af den nye undersøgelse er Pricerunner dykket ned i, hvordan danskerne lige nu forholder sig til de stigende priser.

I undersøgelsen er et repræsentativt udsnit af danskerne om, hvordan deres forbrug på nuværende tidspunkt er påvirket af de høje priser. Her svarer 65 pct. af de adspurgte, at de er bekymrede eller meget bekymrede over, hvordan deres privatøkonomi i fremtiden vil blive påvirket af den nuværende situation i verden.

I oktober 2022 svarede kun 55 pct. af respondenterne det samme.

Det er dermed en stigning på 10 procentpoint på omkring et halvt år.

»Vinteren har været hård for mange danskere, og de mærker, at deres økonomi har svært ved at slå til. Deres bekymringer er blevet større hen over vintermånederne, og flere end tidligere siger, at de er bekymrede for fremtiden,« siger Katrine Barslev, der er forbrugeranalytiker hos Pricerunner, til Finans.

Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik faldt inflationen i Danmark fra 7,7 procent i januar til 7,6 i februar.