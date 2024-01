Højt at flyve dybt at falde.

Sådan må det føles for luksusurmærker som Patek Phililippe, Rolex og Omega.

De havde kronede dage i 2021 og starten af 2022, hvor priserne toppede, men i løbet af de sidste to år er prisen på luksusurene dykket gevaldigt.

Det skriver det norske medie E24 på baggrund af tal fra WatchChart-indekset, som følger udviklingen i prisen på 60 forskellige luksusure fra de 10 førende urmærker.

Siden starten af 2022, hvor priserne toppede, er priserne på et nyt luksusur faldet med 37 procent.

Hvis man går med overvejelser om at smide penge efter et splinternyt luksusur, så er det med andre ord ikke det værste tidspunkt.

Alene i 2023 faldt prisen på et Rolex med otte procent, et Patek Phillippe med 16 procent og et Audemars Piguet med 19 procent.

Fælles for mange af luksusurene er, at de sjældent mister værdi, selvom uret har haft en anden ejer i flere år. Urene bliver dermed mere et investeringsobjekt.

Det afspejler sig også i tallene, for mens priserne for nye ure er faldende, så er interessen for et brugt luksusur stigende – og dermed også priserne.

Fra 2018 til 2023 er gennemsnitsprisen på brugte modeller steget med 20 procent.