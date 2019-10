Der er for alvor dømt krise i byggemarkedet Silvan, som de seneste år har bokset med store millionunderskud og interne stridigheder.

Og krisen bliver tilsyneladende værre og værre. Topchefer i kæden har de seneste måneder udvandret på stribe, efter Silvan endnu en gang skiftede direktør i sommer.

Det skriver Børsen, som melder, at 12 ledende medarbejder har forladt Silvan, siden tyske Jan Becker overtog posten som direktør i maj.

Jan Becker er partner i kapitalfonden Aurelius, som i 2017 købte Silvan af Stark.

Da han efterfulgte Jesper Lien som direktør for Silvan, delte han i første omgang posten med Morten Juel.

Men bare to måneder efter Jan Beckers indtog som direktør blev Morten Juel fyret – og siden Jan Becker satte sig på direktørposten alene har der været tumult i den øverste ledelse af Silvan.

Børsen erfarer, at syv ledende medarbejdere har udvandret og sagt op – i flere tilfælde på grund af samarbejdsvanskeligheder. I alt 12 ledende medarbejder har forladt Silvan, siden Jan Becker blev direktør, skriver Børsen.

Hos Silvan forklarer Jan Becker overfor Børsen, at man er i gang med en turnaround.

Det er i den anledning, at man har brug for ændringer i strategi og organisation:

’Det betyder, at man er nødt til at lave ændringer på nogle poster, ligesom medarbejdere også selv vælger at sige op, fordi de ikke længere kan se sig selv udfylde den rolle eller opgave, som der bliver krævet af dem’ skriver Jan Becker i en mail til Børsen.

Han afviser samtidig blankt, at afgangen af medarbejdere har noget med interne problemer at gøre.

Blandt de medarbejdere, der har forladt Silvan, er den midlertidige økonomidirektør, HR-chefen gennem 25 år og bestyrelsesformanden for Silvan.