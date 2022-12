Lyt til artiklen

Gennem de seneste mange måneder har mange danskere sparet og vendt hver en krone.

Juleaften var på ingen måde anderledes.

Danskerne brugte nemlig markant mindre elektricitet denne juleaften end sidste år. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse.

»Tallene viser ikke, om mange juleænder blev tilberedt udenfor på grillen – eller om risengrøden blev kogt færdig i høkasser,« skriver de og fortsætter:

»Men de underbygger en gennemgående ny tendens i danskernes elforbrug i 2022: Vi sparer på strømmen, og vi flytter en del af vores elforbrug fra de dyre timer til de billige. Altså for eksempel fra de klassiske madlavnings-timer først på aftenen til om natten.«

Danmarks samlede elforbrug 24. december 2022 var på 93.793 MWh, mens det 24. december i 2021 var på 111.156 MWh.

Og tilsyneladende var mange forbrugere helt klar over, hvornår strømmen var billig, og hvornår den var dyr i juleaftensdøgnet: I døgnets billigste timer fra klokken 03.00 til 06.00 var elforbruget næsten det samme som 24. december 2021.

Men i døgnets dyreste timer fra 17.00 til 20.00 var elforbruget mellem 19 og 24 procent lavere end på de samme tidspunkter i 2021.

»Når vi er mere fleksible med vores elforbrug, bidrager vi samtidig til at sikre en mere stabil elforsyning. Jo mere vi vænner os til at spare på strømmen eller udskyde og flytte vores behov for el, jo nemmere bliver det at tilpasse os et fremtidigt energisystem med en svingende elproduktion fra vind og sol,« siger seniorforretningsudvikler Jesper Kronborg Jensen fra Energinet og fortsætter:

»Og dermed kan vi accelerere den grønne omstilling og få mest mulig gavn af vores vedvarende energi.«

Det skal understreges, at opgørelsen af forbruget for 24. december 2022 er foreløbig. Erfaringer fra tidligere år viser dog, at usikkerheden er allerhøjst fem procent.