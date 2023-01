Lyt til artiklen

Smadrede mobiltelefoner, iturevet tøj, knuste briller, tabte punge og stjålne cykler.

Danskerne har i lyset af den største udhuling af reallønnen i 72 år fået ualmindelig travlt med at anmelde skader og tyverier til forsikringen for at lappe huller i den slukne privatøkonomi. Spørgsmålet er, om der også er flere, der forsøger at svindle sig til hurtige penge?

I andet halvår af 2022 steg antallet af anmeldelser af småskader nemlig med hele 80 procent og anmeldelser af tyveri med 84 procent sammenlignet med samme periode året før, viser en ny opgørelse fra forsikringsselskabet If Forsikring.

»Vi ser en helt klar sammenhæng mellem, at flere danskere oplever et pres på deres leveomkostninger og privatøkonomi og det øgede antal anmeldelser til forsikringen,« siger kommunikationschef i If Forsikring Birgitte Ringbæk.

Hun tilføjer:

»Det råderum, mange forbrugere har haft, er ikke til stede i samme omfang, og så skærpes fokus på de muligheder, der er for at få dækket udgifter, når man skal købe nyt.«

Forsikringsselskabet vurderer, at flere af anmeldelserne er ærgerlige oplevelser, som folk førhen har været økonomisk polstret til at kunne ryste af sig uden at have kontaktet forsikringen.

Samtidig ligger en del af anmeldelser til If Forsikring under den selvrisiko, som kunden har på forsikringen, og det vidner både om, at mange kunder er pressede økonomisk, og om, at de er uvidende om, hvordan deres forsikring er skruet sammen.

Der er imidlertid også en risiko for stigende svindel i krisetider, viser erfaringen. Under finanskrisen oplevede forsikringsselskaberne i Danmark en markant stigning i antallet af sager om forsikringssvindel, da økonomisk smalhals kan få nogle økonomiske trængte borgere til at forsøge at snyde deres forsikringsselskab.

Den risiko er If Forsikring opmærksom på, lyder det fra Birgitte Ringbæk. Flere studier viser nemlig også, at risikoen for svindel stiger i krisetider.

»Et nyt studie fra Storbritannien fra første halvår af 2022 viser, at der er sket en stigning på cirka 25 procent i antallet af svindelsager, hvor der typisk svindles for 10.000-20.000 kroner. Så det er vi meget opmærksomme på, og vi har nogle gode værktøjer til at spore potentiel svindel,« siger Birgitte Ringbæk.

Hos If Forsikring er der dog ifølge Birgitte Ringbæk ikke tegn på svindel i anmeldelserne om småskader.

»Jeg kan selvfølgelig ikke sige, at der ikke er noget svindel overhovedet, men stigningen tyder mere på, at det er kunder, som ikke er vant til at bruge deres forsikring, og som er pressede økonomisk,« siger hun og fortsætter:

»Mange er blevet mere bevidste forbrugere forstået på den måde, at de vil have noget ud af det, de betaler til – også erstatning for småskader, hvor de måske tidligere ikke gad besværet for et lille erstatningsbeløb.«

If Forsikring opfordrer deres kunder til at gennemgå deres forsikringer – eventuelt i dialog med selskabet – og få styr på om præmie, selvrisiko og dækninger passer til deres behov.