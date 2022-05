Hvis hele pensionen eller opsparingen er investeret i kryptovaluta, har der den seneste uge været garanti for svedige håndflader.

Der har nemlig udspillet sig en dramatisk krise i løbet af ugen på kryptomarkedet. De mere stabile kryptovalutaer har haft store udsving.

»Der er en masse, der har mistet penge, men jeg tror ikke, at det her er en tektonisk katastrofe for krypto-økonomien. Jeg har endnu ikke set en valuta, som er stabil hele tiden og slet ikke en kryptovaluta,« siger Jonas Valbjørn, der er ekspert i kryptovalutaer og lektor på IT-Universitet, til Finans.

TerraUSD, der under normale omstændigheder er en stabil kryptovaluta, faldt med 70 procent på blot to dage.

Endnu værre står det til for dem, der har investeret i verdens mest populære kryptovaluta - bitcoin.



Den virtuelle valuta bitcoin har taget et enormt dyk. Kursen på bitcoin er nede med hele 55 procent, siden den toppede tilbage i november.



Og det dyk har fået konsekvenser for nuværende bitcoin-investorer. Hele 40 procent af alle bitcoin-investorer er nu i underskud.

De store dyk på kryptomarkedet fik Do Kwon, lederen af Terra-projektet, til at berolige alle dem, der har købt terraUSD og Luna.

2/ I understand the last 72 hours have been extremely tough on all of you - know that I am resolved to work with every one of you to weather this crisis, and we will build our way out of this.



Together. — Do Kwon (@stablekwon) May 11, 2022

Men på trods af gode intentioner fra Do Kown, så står nuværende investorer på kryptomarkedet tilbage med usikkerhed om kryptovalutaens værdi i fremtiden.