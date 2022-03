Putins invasion af Ukraine sender mørke skyer ind over Europa og strammer den klemme, som den europæiske økonomi allerede sad i før krigen i Ukraine.

Eurolandene kæmper nemlig på den ene side med tårnhøj inflation. I februar ramte den 5,8 procent, mens danskerne oplevede historisk høje forbrugerprisstigninger på 4,8 procent i samme måned.

Og forventningen blandt økonomerne er, at inflationen vil tiltage i de kommende måneder.

På den anden side er der ildevarslende meldinger fra blandt andre den internationale vækstorganisation OECD om, at krigen i Ukraine vil ramme den økonomiske vækst i eurolandene i år.

Når væksten aftager, tilsiger normal logik, at den europæiske centralbank vil gå ind og sænke renten for at stimulere økonomien.

Men inflationen er så høj, at ECBs chef, Christine Legarde, har bundet hænderne på ryggen og er tvunget til at hæve renten for at tøjle den løbske inflation og tage vækst ud af økonomien.

»Normalt ville man sænke renten i en situation, hvor der er risiko for, at en krig kan ramme væksten. Men intet er normalt. For krigen kom på et tidspunkt, hvor der i forvejen var høj inflation,« siger cheføkonom i Danske Bank Las Olsen og tilføjer:

»Vi har nok alle sammen mærket de stigende priser. Derfor kan ECB ikke løbe den risiko, at inflationen vil stige endnu mere, hvis Legarde sænkede renten. ECB er faktisk nødt til at stramme økonomien op med rentestigninger, selvom man skal stramme i en situation, hvor væksten forventes at aftage.«

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen. Foto: Søren Bidstrup

Legarde står altså i en situation, hvor hun skal vælge mellem to onder.

Vil hun sænke renten og stimulere væksten med stor risiko for, at inflationen kommer helt ud af kontrol?

Eller vil hun hæve renten og dermed hæmme væksten, som i forvejen er på ned?

Hun er nødt til at vælge det mindste af de to onder og hæve renten, fastslår Las Olsen.

»Krigen har både øget inflationen, og samtidig har den moderat negativ effekt på væksten. Det er to problemer på samme tid, og her er man nødt til at finde den helt rigtige balancegang i ECB.«

Men det er ikke let, påpeger cheføkonomen.

»For det skal man altså gøre i en situation, hvor ingen ved, hvad der sker i morgen. Oliepriserne stiger og falder med 20-30 procent på en uge i øjeblikket,« siger Las Olsen.

Hans klare forventning er, at ECB hæver renten i år. Men risikoen for, at Christine Legarde får doseret rentestigningen forkert er stor, pointerer Las Olsen.

Rentestigningen vil også sætte sig i de danske boligrenter, der de seneste 14 måneder er steget fra 0,5 procent til 3,0 procent.

Boligrenterne kan stige yderligere i år, vurderer Las Olsen.

Men markedet har allerede indregnet en stor del af den rentestigning, markedet forventer, at ECB vil komme med. Så når ECB rent faktisk hæver renten, vil det altså ikke slå igennem 1:1 i de danske boligrenter.

»Realkreditrenterne herhjemme er jo allerede steget, selvom ECB ikke har hævet renten endnu. Men hvis ECB må hæve renten mere, end markedet har forventet, så kan det altså godt slå hårdt igennem på de danske boligrenter, især på flekslånene. Det er der en klar risiko for inden for det næste års tid,« siger Las Olsen.