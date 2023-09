Ukrainernes fremgang på slagmarken er muligvis dårligt nyt for vore hjemlige benzinpriser.

Vælger præsident Putin at svare igen ved at lukke for olien, kan det få priserne til at stige.

Flere eksperter, som TV 2 har talt med, peger på muligheden for, at krigen i Ukraine igen kan få benzinpriserne til at eksplodere.

Umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine steg priserne til mere end 18 kroner per liter.

Det varede til udgangen af året, hvor de igen faldt til omkring 14 kroner.

Jyske Banks oliestrateg, Jan Bylov, siger til tv-stationen, at vi risikerer at få et flashback til »de trælse niveauer,« vi så sidste år.

Dertil kommer, at verdens største olieproducerende lande i OPEC lige nu holder igen med produktionen. Det er dog ifølge eksperterne ikke nok til at få priserne til at gå amok.

Det, de frygter, er, at en presset Putin skruer ned for hanerne, i et forsøg på at destabilisere Vestens økonomi.

»I det scenario kan vi se, at vi kommer op mod de priser, vi så sidste år, altså benzin oppe omkring 18 kroner og diesel på godt 17 kroner,« siger Jan Bylov.

Brændstofdirektør i Circle K, Jesper Dan Holst Rasmussen, forudser også risiko for fortsat høje benzinpriser.

Det er dog især Saudi-Arabiens reduktion i olieproduktionen, der bekymrer han.

»Benzinprisen er relativt høj lige nu, og det mindre udbud ser ud til at kunne påvirke prisen yderligere,« siger han til Ritzau.

Mandag ligger prisen på benzin på 15,79 kroner.

»De næste par måneder kommer til at afhænge af, hvor længe Saudi-Arabien vælger at holde deres olieproduktion nede,« siger han og uddyber, at Saudi-Arabien producerer omkring en million færre tønder olie om dagen lige nu. Det betyder, at udbuddet på markedet er mindre.

Efterspørgslen er dog stadig den samme, hvilket derfor medfører en prisstigning, lyder det.

»En anden faktor, der underbygger en stigning i oliepriserne, er, at de i USA går fra at sælge olie til at skulle opbygge deres lagerkapacitet igen. Det kan puste prisen opad,« siger han.

Den globale økonomi er også en faktor, der vil kunne påvirke benzinpriserne, samt det globale olielager, som er lavt lige nu, tilføjer Jesper Dan Holst Rasmussen.