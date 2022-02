Russiske krigshandlinger i Ukraine har sendt aktiemarkeder til tælling og sendt både gas- og oliepriser på himmelflugt torsdag morgen.

Det betyder dyrere gas, el, benzin og diesel. Men også vores fødevarer står til at få et seriøst nøk yderligere op i pris, vurderer Henning Otte Hansen, professor på Københavns Universitet.

Det forholder sig nemlig sådan, at Rusland er verdens største eksportør af korn, mens Ukraine er verdens tredjestørste eksportør af korn, forklarer han.

»De to lande har en fjerdedel af verdens handel med hvede. Hvis det bliver forstyrret i en periode – eller ramt af økonomiske sanktioner – kommer det til at udløse kornpriser, som stiger markant,« siger Henning Otte Hansen, professor i afsætningsøkonomi på Københavns Universitet:

»Bare forventningen om det har fået priserne til at stige lige med det samme.«

Når prisen på korn stiger, resulterer det hurtigt i stigende fødevarepriser.

»Det betyder dyrere hvede, brød, gryn, pasta og den slags, men det betyder også dyrere foder,« forklarer Henning Otte Hansen:

»Så vi kommer til at se priserne på brød, pasta, hvede, kød og mælk stige. Også fordi oliepriserne nu stiger. Det bidrager også til et tryk op.«

Krigen kommer på et tidspunkt, hvor Europa i forvejen er ramt af enorm høj inflation.

»Det kommer på et meget dårligt tidspunkt. Det er uundgåeligt, at det her kommer til at udløse yderligere prisstigninger på fødevarer og presse inflationen yderligere op,« siger Henning Otte Hansen:

»Det kommer til at udløse markante realprisstigninger, og det er selvfølgelig ikke godt.«