Mandag formiddag blev en ny hjemmeside lanceret i total stilhed. På den var 10 film og serier, som tilsammen har kostet langt over en milliard kroner at producere, og som har fået et verdensomspændende publikum på få år.

Men her – på den nye hjemmeside, som også gik i luften i Danmark – er indholdet gratis.

Selv om lanceringen er foregået under radaren, er der tale om en bombe, som kan sende rystelser gennem en branche, der allerede nu er i en konstant eskalerende krig om dine penge.

Det var Netflix, der stod bag lanceringen. Og det, de lancerede, var en gratis – omend minimal – version af deres tjeneste.

»Netflix bringer et nyt våben i spil her. Man ruller simpelthen en ny kanon ind på slagmarken. Det er et ret stort skridt,« forklarer Claus Bülow Christensen, digital analytiker og indehaver af TomorrowsNextMedia.

Tiltaget kommer i en periode, hvor Netflix er kommet under stigende pres.

På under et år har både Apple og Disney lanceret streamingtjenester, der støvsuger kunder i et voldsomt tempo.

Den efterhånden sagnomspundne streamingkrig er brudt ud i fuldt flor.

Om bare 14 dage lancerer Disney så tjenesten Disney+ i en bunke nye lande – blandt andet Danmark – og det er en af mange årsager til, at Netflix nu tager endnu et aggressivt skridt.

»Flere af de nyere tjenester er billigere end Netflix. Du kan abonnere på Apple og Disney til en samlet pris, som næsten er det samme som Netflix. Så det kan godt være, Netflix har et bedre produkt, men den prisforskel er de nødt til at forholde sig til,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk, og uddyber:

»Den her gratis Netflix-side er et tiltag, hvor Netflix kan give folk en ret lang forsmag på, hvad Netflix er. Det er udelukkende designet til at lokke flere kunder ind i butikken.«

For selv om Netflix i dag har mere end 190 millioner kunder på verdensplan, mener giganten, at der på verdensmarkedet er plads til, at de har 600-700 millioner abonnenter.

Netflix er altså langt fra færdig med at ekspandere.

Og netop derfor tror Claus Bülow Christensen, at lanceringen af gratis-Netflix kan blive starten på en helt ny bevægelse.

Overblik: Prisliste for streamingtjenester Følgende er månedsprisen for en række udvalgte streamingtjenester på det danske marked. De billigste priser er valgt. Apple TV+: 39 kroner Amazon Prime: 44,5 kroner TV 2 Play: 49 eller 79, alt efter om du vil have reklamer med eller ej. Disney +: 49 kroner (kommer først 15. september) Netflix: 79 kroner HBO Nordic: 99 kroner C More: 99 kroner Viaplay: 99 kroner

»Hvis det her virker – og Netflix får mange kunder ind i folden på den her måde – så tror jeg, at vi både vil se, at Netflix gør flere titler gratis hver måned for at lokke flere til, og at andre tjenester vil gøre noget lignende for at gå i Netflix’ fodspor,« siger han.

Kunne man ligefrem forestille sig, at den her gratis version er starten på en gratis Netflix-tjeneste, hvor man så skal se reklamer?

»Når man spørger Netflix, om de vil køre med reklamer, siger de nej. Men der er et vanvittigt stort potentiale i at bringe reklamer. Hvis de på noget tidspunkt kommer under pres, kan de jo skrue på den knap, og så vælter pengene ind,« siger Claus Bülow Christensen:

»De har helt sikkert en model liggende for det her. Bare det at sælge 20 sekunders reklame i starten af en film på en gratis version vil være ekstremt værdifuldt for Netflix. Men lige nu tror jeg ikke på det.«

Også Ramus Larsen mener, at Netflix' gratismodel er noget, der kan skabe præcedens:

»Lige nu er det et kæmpe eksperiment – en slags test. Det har de også selv meldt ud. Men hvis det bliver en succes, kan jeg sagtens se for mig, at det bliver udvidet på en eller anden måde,« siger Rasmus Larsen:

»Under alle omstændigheder er det her Netflix, der sender et meget stærkt signal ud til kunderne: 'Kom til os. Vi er bedst'.«