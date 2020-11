Det er en fast årlig begivenhed: Danskere med visse streamingtjenester og især tv-pakker får serveret en byge af prisstigninger, og stort set hver eneste gang er argumentet det samme: Rettighederne for at vise sport er blevet dyrere.

Men nu er selvsamme sportsrettigheder kommet i centrum for en sag, hvor det kan gå den anden vej, og danskerne kan ende med at få noget tilbage i form af kompensation. En sag, Forbrugerrådet Tænk nu bakker op om.

Sagen tager sit udgangspunkt i den første coronanedlukning i foråret, hvor sport i hele verden blev aflyst.

Det betød naturligvis, at kunderne ikke fik vist den sport, de betaler for i dyre domme.

Siden har det vist sig, at TV 2, Discovery samt Nent, der driver Viaplay og TV 3-kanalerne, har fået penge tilbage for de sportsrettigheder, de ikke kunne udnytte.

TV 2 har dog ikke sendt penge tilbage til kunderne, og selv om Discovery og Viaplay sænkede priserne i flere måneder, står alle tre mediegiganter nu over for et krav fra Forenede Danske Antenneanlæg om at kompensere kunderne yderligere.

Et krav, man bakker op om i Forbrugerrådet Tænk.

»De her selskaber har ikke leveret det, kunderne har betalt for, og så skal kunderne selvfølgelig kompenseres. Hvad havde man ellers forestillet sig?« siger Martin Salamon, cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk.

Han påpeger, at udbyderne konstant fortæller kunderne, at de skal betale mere, fordi sportsrettighederne er ekstremt dyre.

Og når selskaberne så har fået refunderet penge for selvsamme rettigheder, er det ekstra presserende at give noget tilbage til kunderne.

»Det er altid vanskeligt at sige, hvor meget og hvordan, den kompensation skal ske. Det kan man jo gøre på mange måder, også måder der ikke vælter butikken,« siger Martin Salamon:

»I forhold til TV 2 er det altså bare med at komme i gang. Men i alle tre tilfælde må man jo sætte sig ned og tale om, hvor meget kunderne skal kompenseres og hvordan.«

Han mener også, at man bør have en dialog om, hvordan man gør fremover, da flere aflysninger kan være på vej.

»Sportsrettigheder fylder ekstremt meget i forhold til, hvilke pakker eller tjenester danskerne køber. Det er det vigtigste parameter. Så det repræsenterer en enorm værdi, når den sport ikke er tilgængelig. Og når det er sådan, at det er muligt at få penge tilbage for de rettigheder, bliver det endnu mere grelt, hvis kunderne snydes for kompensation,« siger Martin Salamon:

»Corona er her stadigvæk. Der kommer flere aflysninger. Så det er kritisk, at man får sat sig ned med forbrugernes repræsentanter og får en ordentlig dialog om, hvordan man får kompenseret kunderne løbende.«