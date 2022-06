Lyt til artiklen

Prisudviklingen på fødevarer ramte fredag så højt et niveau, at vi skal tilbage til august 2008 for at se noget lignende.

10,1 procent er fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer steget på et år, viser de seneste inflationstal fra Danmarks Statistik, og priserne kommer til at fortsætte op, vurderer Henning Otte Hansen, fødevareøkonom på Københavns Universitet.

Stigningen svarer til, at en gennemsnitlig husstand i dag skal bruge 4.000 kroner mere på mad og drikke om året, end de skulle for et år siden.

Hele 32 fødevarekategorier er steget med mindst ti procent det seneste år.

Du får listen her: