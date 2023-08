Det er generelt billigere for danske butikker, når du betaler med et Dankort, end når du betaler med et udenlandsk betalingskort.

Derfor er deres udgifter i mange tilfælde steget i forbindelse med, at mobile betalingskort som Apple Pay og Google Pay på mobilen er blevet hammer populære.

Nærmest samtlige danske banker på nær Danske Bank tillader nemlig ikke kunderne at bruge Dankort-delen af kortet til betaling gennem Apple- og Google Pay - og det betyder, at butikkerne skal betale de højere gebyrer for, for eksempel, Visakort.

Men!

Det vil Nets nu ændre på.

Ifølge Finanswatch bliver det fremover et krav fra Nets til danske banker, at de skal kunne betale med Dankort gennem Apple Pay.

Finanswatch erfarer endvidere, at deres krav træder i kraft fra 2025.

Problemet er, at når det bliver dyrere i gebyrer fra butikkerne, bliver det ofte dyrere for kunderne, da gebyrstigningerne vil blive lagt oven i priserne. Især nu, hvor Apple Pay er blevet så populært.

Ifølge Finanswatch lyder det fra Arbejdernes Landsbank, at de vil gøre det muligt at betale med Dankort i mobilbetalingsløsningerne på grund af Nets-kravet.

Nordea har over for mediet ikke villet svare på, om de også vil gøre det muligt.