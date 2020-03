Et endegyldigt farvel til mønter og sedler som betalingsmiddel rykker tættere og tættere på. Meget tyder nu på, at det kun er et spørgsmål om tid.

For selvom det næppe kan komme bag på nogen, at danskerne i stigende grad bruger telefonen eller et betalingskort frem for kontanter, viser en ny undersøgelse, at den hastighed, hvormed danskerne vender ryggen til kontanter, er markant.

Og mest overraskende er det måske, at det nu for alvor er de ældre borgere i samfundet, som skubber bag på udviklingen.

Det viser en ny rapport fra Nationalbanken, som har taget temperaturen på danskernes forhold til kontanter.

Analysen slår en fed streg under, at kontanter som betalingsmiddel er ved at blive udslettet i Danmark – og at det er danskerne selv, der fører kniven.

Tag bare de her eksempler:

I 2009 var det knap hver anden betaling i Danmark, der skete kontant. I 2019 var det faldet til hver sjette.

Mellem 2017 og 2019 blev andelen af danskere, der ikke har kontanter på lommen, fordoblet fra 16 til 34 procent af befolkningen.

Og mest opsigtvækkende er det måske, at en af de helt store motorer på det tiltagende farvel til kontanter er den ældre generation.

Mellem 2017 og 2019 er andelen af ældre mellem 70 og 79, der betaler med kontanter, faldet fra 40 procent til 22 procent.

Det er et fald, som ligger langt over gennemsnittet. Det kan forklares med, at de yngre generationer var blandt de første til at vende ryggen til kontanter. Nu er de ældste for alvor kommet med.

Nationalbankens undersøgelse har fået Dansk Erhverv til at ride en gammel kæphest.

Dansk Erhverv har nemlig i en årrække advokeret for, at danske butikker skal have lov til helt at afvise kontant betaling.

Et af argumenterne er, at det vil nedbringe antallet af røverier i butikkerne, hvis der ikke er kontanter at røve. Men der er også et økonomisk incitament.

Det koster nemlig butikkerne 4,50 kroner at håndtere en kontant betaling, mens det kun koster butikkerne omkring 2,50 kroner at håndtere en dankort-betaling, viste tal fra Betalingsrådet i 2019.

Den nye rapport får Dansk Erhverv til endnu en gang at slå på tromme for, at butikkerne får tilladelse til helt at afvise kontante betalinger.

'Det er helt enkelt utidssvarende at tvinge butikkerne til at opretholde et system til håndtering af kontanter,' siger Henrik Lundgaard Sedenmark, chefkonsulent i Dansk Erhverv, i en udtalelse på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Han peger på nogle af kontanternes dårligdomme:

'Kontanter er dyre, usikre og uhygiejniske. Det bør være op til butikkerne selv, om de vil tage imod dem,' siger Henrik Lundgaard Sedenmark blandt andet:

'Fra Dansk Erhvervs side mener vi, at reglen skal fjernes, når Folketinget skal evaluere den i næste folketingsår.'