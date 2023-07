Det er mildt sagt barske tider for streaminggiganten Viaplay.

Siden starten af juni frem til i går, den 19. juli, styrtdykkede Viaplays aktie med 70 procent, efter det kom frem, at der var store økonomiske problemer i koncernen, hvilket blandt andet førte til afskedigelsen af selskabet direktør.

I dag, den 20. juli, har Viaplay så meldt ud, at man fyrer 25 procent af alle medarbejdere og skal nu ud i så markant en gennemgang af virksomheden, at det, i yderste konsekvens, kan ende med et salg af koncernen.

Og det giver anledning til endnu en omgang tæv på aktiekursen.

Torsdag er aktien braget ned med 28 procent fra morgenstunden, så den i skrivende stund ligger i 47 svenske kroner. Onsdag eftermiddag kostede den 68 svenske kroner.

For bare syv uger siden kostede aktien 225 svenske kroner. På syv uger er aktien altså nede med 80 procent.