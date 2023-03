Lyt til artiklen

Det står sløjt til i jernindustrien. I hvert fald hvis man spørger ejerne af en større maskinfabrik i Randers.

Mandag blev Randers-virksomheden Kurt Sørensen Maskinfabrik nemlig erklæret konkurs.

Og nu er virksomhedens 100 medarbejdere blevet sendt hjem, skriver Randers Amtsavis.

40 af medarbejderne arbejdede på den konkursramte fabrik i Randers, mens de resterende 60 hjemsendte medarbejdere arbejder på en Polen-baseret fabrik, som ikke er omfattet af konkursen.

De 60 medarbejdere på den polske fabrik er dog hjemsendt, da driften er indstillet.

Den over 50 år gamle maskinfabrik blev i 2017 overtaget af investorerne Poul Arne Kloster og Jesper Vinther.

De investerede i de efterfølgende år markant i blandt andet nye maskiner, men coronakrisen og krigen i Ukraine har ramt maskinfabrikken hårdt.

»Vi løb tør for penge, men det ændrer ikke ved, at vi står med en stab af fantastisk dygtige medarbejdere, et stort antal internationale kunder og en unik maskinpark, der sætter os i stand til at lave mange ting, som vores konkurrenter må sige nej til,« siger Jesper Vinther til Randers Amtsavis.

Der er ifølge kuratoren i konkursboet gode muligheder for at finde en køber til maskinfabrikken, så driften kan fortsætte.

De hjemsendte medarbejdere er derfor ikke blevet fritstillet.