Tesla præsenterede i 2023 et overskud på hele 105 milliarder kroner.

Det gjorde konkurrenterne i USA ikke.

Slet ikke.

Det skriver Finans.

Salget skulle have været stort sidste år, men efterspørgslen på elbiler faldt.

Det fik Elon Musk og Tesla til at sætte priserne ned, og det gjorde bestemt ikke noget godt for konkurrenterne.

En af dem hedder Rivian, og selskabet har netop meldt ud, at hver tiende medarbejder skal fyres efter et dårligt årsregnskab.

Rivian står bag en eldreven pickuptruck, R1 T, og en SUV R15.

En anden konkurrent hedder Lucid.

Her blev underskuddet i 2023 fordoblet i forhold til 2022, så det nu lyder på 19,5 milliarder kroner.

Lucid sælger personbiler i luksusklassen.

Ifølge Finans står ingen af selskaberne dog umiddelbart over for lukning.

Lucid har mægtige Saudi Public Investment Fund bag sig, mens man i Rivian tidligere har tjent så mange penge, at der er råd til at køre med underskud frem til mindst 2025.

Men Tesla ser altså for alvor ud til at være kørt fra de andre, når det kommer til at være den store amerikanske producent af elbiler.