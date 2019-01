Efter selskabet Top-Toy den 10. januar måtte lukke og slukke for både Fætter BR og Toys’R’Us, ser konkurrenterne muligheder i det hul, der er opstået i det danske legetøjsmarked. Det er Legekæden og Salling Group der overtager, mener detail ekspert Bruno Christensen.

»Salling Group og Legekæden er de største aktører, der kommer til at dele markedet mellem sig, og så vil Coolshop også spille en rolle i fordelingen«.

Efter Legekæden i dag udsendte en pressemeddelelse, hvor de oplyser, de vil åbne 14 nye butikker, der blandt andet skal ligge i BR lokaler, siger Bruno Christensen, at det ikke vil føre til en decideret krig mellem aktørerne

Det er fortrinsvis Salling Group og Legekæden, der er interesseret i at udfylde det hul, som Top-Toy efterlader, og de er ude efter forskellige ting.

»Interessen fra forskellige aktører betyder, at der er gode muligheder for at kurratorerne kan sælge så meget som muligt,« siger Bruno Christiensen.

»De aktører der kan overtage det marked, som Top-Toy efterlader, har ikke modstridende interesser. Legekæden er interesseret i at overtage nogle af de butikker, som Fætter BR efterlader, og Salling Group er mere interesserede i varemærket, som de så kan bruge i deres egne butikker,« siger Bruno Christensen og fortsætter:

»Jeg mener stadig, at den gamle metode med både store og små butikker er gangbar, og derfor kommer vi ikke til at se en decideret krig mellem de aktører, der vil overtage det marked, som Top-Toy efterlader«.

For Legekæden giver det god mening, hvis de kan overtage nogle af de lejemål, som Fætter BR forlader, så de kan drive de små butikker videre.

»Vi kan mærke på den respons, vi får fra kunderne, at der stadig er et marked for legetøjsforretninger, hvor magien findes set med børneøjne,« siger markedschef Anders Dahl Iversen, Indeks Retail.

»Vi vil lade andre om at tage positionen som de store boks-butikker med tusindvis af kvadratmeter, otte meter til loftet og langt til faglig rådgivning,« siger han.

Også BabySam har luret en fordel i hullet i legetøjsmarkedet, skriver Finans. BabySam havde ellers reduceret udbuddet af legetøj til babyer og de alleryngste, men øger nu udbuddet igen.

De vil dog ikke have indflydelse på hverken Salling Group eller Legekæden.

»Jeg tror ikke, at BabySam vil passe ind i det mønster her. De er ikke relevante i forhold til det hul, som Top-Toy har efterladt sig, da de hverken er ude efter brandet eller lokationerne,« siger Bruno Christensen.

Heller ikke onlinehandlen vil blive påvirket af konkursen, eller have nogen indflydelse på den fysiske handel, selvom der kommer til at være en periode med færre fysiske butikker, siger han:

»Online-handlen kommer ikke til at få større indflydelse på legetøjsmarkedet, end det allerede har. Folk kommer ikke til at droppe de fysiske butikker og gå mere på nettet, end de i forvejen gør, bare fordi der kommer til at være en transit fase, hvor der lukkes og åbnes butikker«.