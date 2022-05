Kørsel i åben sportsvogn fra kirken, dyre kjoler og ekstravagante gaver. Der er blevet skruet gevaldigt op for konfirmationsfesterne de seneste år.

Det er et følsomt emne, hvor stor en fest, man kan holde for sine børn, og ikke mindst hvor mange penge man bruger på gaver.

Men Karina Højbak fra Lyngby-Taarbæk mener, at det er vigtigt at tage debatten. Hendes søn og datter er begge blevet konfirmeret, og her blev der taget udgangspunkt i børnenes forskellighed, siger hun:

»En konfirmation skal ikke være et udtryk for forældrenes ambitioner.«

Karina Højbak har holdt to vidt forskellige konfirmationer for sine børn.

Derfor fik hendes søn en mindre fest med omkring 25 gæster, fordi han ikke ønskede at være midtpunkt til en kæmpe fest, mens hendes datter var centrum for en fest med hele 75 gæster.

»Der kan sagtens have været 50.000 kroner til forskel på de fester, men vi gav vores børn de fester, som de hver især drømte om,« siger Karina Højbak og tilføjer, at hendes børn helt bevidst ikke fik en pengegave, men en ting, de havde ønsket sig.

»Jeg synes, at folk skal lægge de der penge på hylden,« siger hun.

Penge og store gaver ser imidlertid ud til at fylde meget, når den helt store, forlængede konfirmationsweekend ruller hen over landet i næste weekend, der tyvstarter med store bededag fredag 13. maj.

For her er der lagt op til et sandt gaveorgie for de mange konfirmander og nonfirmander.

En gennemsnitligt konfirmand vil få gaver for ikke mindre end 31.000 kroner, viser en dugfrisk undersøgelse, som YouGov har foretaget for Nordea.

Konfirmandens forældre er de mest rundhåndede og giver typisk gaver eller pengegaver for 7.500 kroner, mens bedsteforældre møder op til festen med en gave til en gennemsnitligt værdi på 2.275 kroner under armen.

»Det er jo mange penge og viser, at konfirmation er noget, vi prioriterer meget højt og gerne vil bruge mange penge på. Vi har generelt nogle meget høje forventninger til, hvordan en konfirmation skal være,« siger forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby.

Undersøgelsen Det får konfirmanderne i gave: Konfirmanderne får i gennemsnit gaver for 31.000 kroner. Beløbet varierer meget fra husstand til husstand og alt afhængig af, hvor mange gæster der deltager.

55 procent af gæsterne giver pengegaver.

Forældre giver i gennemsnit gaver for 7.500 kroner

Bedsteforældre giver i gennemsnit for 2.275 kroner.

Vi bruger i gennemsnit 880 kroner på gaver til børn i familien.

Vi bruger i gennemsnit 450 kroner på gaver til venners børn.

Der er i gennemsnit 36 gæster med til at fejre konfirmanden/nonfirmanden. 63 procent svarer, at de stigende priser ikke vil påvirke, hvor mange penge de bruger på gaver til konfirmanden.

15 procent svarer, at de stigende priser vil betyde, at de vil bruge færre penge på gaver til konfirmanden.

8 procent svarer, at de stigende priser vil betyde, at de vil bruge flere penge på gaver til konfirmanden. Kilde: YouGov for Nordea. Undersøgelsen er gennemført i perioden 20.-25. april 2022 af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.006 CAWI-interview med et repræsentativt udsnit af danskere fra YouGov Panelet i alderen 18+ år.

Den kraftigt stigende inflation, som udhuler mange danskeres indkomst i disse måneder, har gennemsnitligt betragtet ikke fået danskerne til at skrue ned for gavebudgettet, viser undersøgelsen.

Nogle skruer endda op, fordi en pengegave hurtigt taber værdi på grund af den galopperende inflation, bemærker Ida Moesby.

Hun tilføjer, at der er et meget stort spænd over, hvor mange og store gaver den enkelte konfirmand får.

»Nogle konfirmander får gaver for et godt stykke under 15.000 kroner, mens andre får gaver for et markant større beløb end gennemsnittet på 31.000 kroner. Det afhænger også af, hvor mange gæster, der kommer til festen,« siger Ida Moesby og fortsætter:

»I Danmark har vi en uskreven regel om, at man som gæst, der ikke er en nær relation, kommer med en gave, der nogenlunde svarer til kuvertprisen til festen.«

Godt og vel halvdelen af gaverne gives ifølge undersøgelsen som pengegaver. Det betyder i runde tal, at en gennemsnitligt konfirmand får pengegaver for 17.000 kroner.

Det er så stort et beløb, at man som forældre bør tage en snak med sit barn om, hvad der skal ske med pengene, lyder anbefalingen fra Ida Moesby.

»Man kan for eksempel investere nogle af pengene i nogle brede fonde (mange forskellige aktier samlet i et produkt, red.),« siger hun og fortsætter:

»Uanset hvad man vælger at gøre med pengene, er det en god anledning til som forældre at tale med sine børn om pengenes værdi. Konfirmanderne er jo meget unge, og det kan være godt at lære sine børn, at hvis man lader være med at bruge alle pengene på fornøjelser nu og her, så er der noget på kontoen, når man for eksempel skal flytte hjemmefra.«

En anden mulighed er at skyde gavepengene ind på en særlig konfirmationskonto. Flere banker lokker med favorable renter.

For eksempel kan man i Arbejdernes Landsbank få fem procent i rente på et indestående på op til 25.000 kroner. Man skal dog i Arbejdernes Landsbank og de øvrige banker med konfirmationskonti være opmærksom på, at den høje rente typisk kun gælder omkring et år (se faktaboksen nedenfor).

Det kan du få i rente på en særlig konfirmationskonto Her er tre eksempler på banker med særlige konfirmationskonti. Arbejdernes Landsbank Fem procent i rente. Du kan maksimalt indsætte 25.000 kroner. Kontoen udløber 1. december 2022 og bliver derefter automatisk lavet om til en uddannelseskonto med en rente på nul procent. Hvis du indsætter 25.000 kroner på din konfirmationskonto 30. april 2022, vil den 1. december 2022 være vokset til 25.736 kroner. Hvidbjerg Bank Fem procent i rente. Du kan maksimalt indsætte 30.000 kroner kontoen. Pengene skal indsættes senest 1. august i år, og renten gælder til 31. december 2022. Danske Bank Du skal som minimum sætte 5.000 kroner ind og maksimalt 25.000 kroner. Du får tre procent i rente, som gælder i 12 måneder, fra du sætter pengene ind. Pengene skal være sat ind inden udgangen af 2022. På et år vokser opsparingen til 25.750 kroner. Kilde: Mybanker

Tilbage i Lyngby-Taarbæk er Karina Højbak lidt træt af, at der er så meget fokus på gaver og penge.

»Folk hænger sig for meget i de penge. Det er synd. Det vigtigste er, at man samles om det, at ens børn er ved at blive voksne. Om det er konfirmation eller nonfirmation, så er det vigtigste, at de får en dag, hvor de føler, at de er med,« siger hun.