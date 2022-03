Gæsterne er lige på trapperne og køleskabet er tomt. Er det et billede du kan genkende? Muligvis.

Derfor er det måske heller ikke så besynderligt, at dagligvarehandlen online buldrer af sted. Og især et nyt koncept, hvor du kan få varer leveret inden for en time, har fået luft under vingerne.

Handelsplatformen Wolt, der blandt andet leverer dagligvarer i Aarhus, Odense, Aalborg og København, har på bare fire måneder åbnet deres syvende Wolt Market.

Her kan du ikke bare få leveret alt fra en ramme øl og en pakke bleer. Du kan få det i hånden på under en halv time.

En ny måde at handle på, som danskerne ser ud til at tage til sig.

Faktisk er efterspørgslen på levering – af blandt andet dagligvarer – så stor, at antallet af selvstændige madbude, der er registreret hos Fødevarestyrelsen i dag er på hele 25.103.

Til sammenligning var det tal i 2019 kun på 919, viser tal fra fagorganisationen 3F.

Men hvordan kan det være, at flere og flere danskere sender dagligvarebestillinger efter de blå cykelbude, når udvalget er mindre og åbningstiderne de samme?

Spørger man Niels Raulund, der er e-handeldirektør i Digital Handel, er svaret enkelt: »Fordi man kan.«

»Det kan lyde som et dumt svar, men det er sandheden. Forbrugerne vil betjenes hvor som helst, når som helst,« siger han og fortsætter:

»Tålmodigheden hos forbrugerne er lav. Mangler vi noget, vil vi have det med det samme. Sidder man for eksempel en flok venner og mangler snacks, så behøver man ikke længere afbryde hyggen – man ringer bare efter et bud,« siger han.

Et tænkt – men meget retvisende eksempel – hvis man spørger til de mest populære varekategorier hos Wolt Market.

»Vi sælger mange snacks. Slik, chips, sodavand og is,« siger Mikkel Freiesleben, der er direktør for Wolt Market.

»Men generelt ser vi mange af de samme kurve, som man ellers ser i supermarkedet. Næsten alle vores kunder bestiller for eksempel også frugt og grønt og mejeri.«

Lige nu er det især de eksisterende kunder, der i forvejen bestilte takeaway hos Wolt, der også tyr til dagligvareindkøb på platformen.

»Man går fysisk ned og handler, fordi man altid har gjort det. Men kan man forestille sig, at man kan bruge sin tid bedre? På den her måde kan man bestille varer på vej hjem i toget,« siger direktøren, der understreger, at man dog skal være hjemme ved levering:

»Forbrugerne får altså mulighed for at være mere spontane – plus de slipper for besværet med at slæbe.«

Niels Raulund er også overbevist om, at vi kun har set begyndelsen. Og det gælder ikke kun i storbyerne.

»Det her er noget vi er startet på – og det er noget, der kommer til at fortsætte. Logistikken er bare et væsentligt konkurrenceparameter i dag,« siger han og fortsætter:

»Også uden for storbyerne, hvor den her slags tjenester ikke eksisterer. Her er det så bare andre tiltag, der øger tilgængeligheden – for eksempel ubemandede supermarkeder.«

Målet hos Wolt er at nå 15 Wolt Market lagerbutikker i indeværende år. De skal alle placeres i de fire største byer.