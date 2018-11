Et decideret skænderi er brudt ud i det sønderjyske, efter Sønderborg Handel i et stillingsopslag til jobbet som city manager har beskrevet Sønderborg som den eneste handelsby i Sønderjylland om ti år.

Det skriver JydskeVestkysten.dk.

Meldingen har vakt vrede i Aabenraa, Tønder og Haderslev, hvor handelsstandsforeningerne står i kø for at rase over formuleringen.

»Annoncen provokerer mig, men den gør mig også sulten,« siger Dorthe Bjerrum Hilbig, eventmanager hos Shop City i Aabenraa, til jv.dk, og uddyber:

Sønderborg Handel insinuerer kraftigt, at de omkringliggende kommuner vil opleve massiv butiksdød de kommende ti år. Det har vakt harme. Her er der tale om en lukket bagerbutik i landsbyen Øm, 7 kilometer syd for Roskilde, hvor butiksdøden har hærget. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sønderborg Handel insinuerer kraftigt, at de omkringliggende kommuner vil opleve massiv butiksdød de kommende ti år. Det har vakt harme. Her er der tale om en lukket bagerbutik i landsbyen Øm, 7 kilometer syd for Roskilde, hvor butiksdøden har hærget. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi ved, at der er masser af fremdrift i Aabenraa, og byen bliver lige så stor en spiller som Sønderborg de næste mange år. Det er jeg overbevist om.«

Hun siger også, at stillingsopslaget ’vildleder fuldstændig’ og er et nedkog af det værst tænkelige scenarie fra en rapport fra Institut for Centerplanlægning.

Og det er netop fra den rapport, Sønderborg Handel har taget det værst tænkelige fremtidsscenarie fra og brugt som lokkemad til eventuelle kandidater, der vil søge stillingen i Sønderborg Handel.

I Tønder Handelstandsforening går formanden Anders Jacobsen skridtet videre og kalder Sønderborg Handels stillingsopslag for ’taktløs’ og beskylder dem for at sætte sig selv op på en piedestal.

Også i Haderslev er man klar med hårde ord.

Her kalder Orla Bryld Mortensen, formand for Haderslev Butikker, stillingsopslaget for ’usmageligt’, men udtaler også til Jydskevestkysten, at han ikke ligger søvnløs over Sønderborg Handels provokation.

I Sønderborg Handel forsikrer formand Rikke Torré for, at man ikke har ment stillingsopslaget som en rød klud overfor de andre handelstandsforeninger i området.

Hun forklarer i stedet, at man har brugt formuleringen for at motivere sig selv.