Vinteren bliver uden meget lys i Viborg Kommune.

Onsdag morgen er byrådet i Viborg nemlig blevet enige i en række tiltag, der skal spare på kommunens strøm. Det skriver TV Midtvest.

Helt konkret kommer sparekniven til at falde over julelys, byens traditionelle skøjtebane, kommunale saunaer, der slukkes – og så skal hver anden gadelampe være uden lys i tidsrummet 21.30 til 6.30.

Det sidste tiltag kommer til at spare kommunen for hele 4,7 millioner kroner.

Men selvom kommunen gør alt for at skrue ned i det offentlige, kommer de i flæng med spareplanen også med en opfordring til kommunens beboere:

»Selvfølgelig batter vores forslag noget, men det, der batter allermest, er, at man ude i de enkelte husholdninger tænker: 'Kan vi spare lidt på strømmen her, kan vi fylde vaskemaskinen lidt mere op' og alle de her småting, som ændrer noget,« siger viceborgmesteren i Viborg Kommune, Mads Panny (S), til TV Midtvest.

Spareplanen falder efter stigende el- og varmepriser. Regeringen har opfordret til, at alle viser samfundssind og skruer ned for både strøm og varme.

Samtidigt har det offentlige skullet opfylde flere sparetiltag, som eksempelvis at skrue temperaturen ned til 19 grader i offentlige bygninger.