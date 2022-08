Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efterspørgslen på træpiller er eksploderet, og det samme er priserne.

Cirka 100.000 danske husstande har et pillefyr til at varme hjemmet. Og de mange tusinde danskere er blevet nervøse for den kommende vinter. Det mærker man i hvert fald hos brancheorganisationen Associationen Dansk Biobrændsel.

»Vi kan se og høre rundt omkring, at kunderne er gået i panik. Selvfølgelig er der også nogle af dem, der prøver at købe mange steder fra for at få fyldt deres lagre op,« siger Henrik Nørbo Mosegaard, som er formand for Associationen Dansk Biobrændsel.

Den seneste vinter steg priserne på træpiller, og der kom et stop i byggeriet, hvilket betød, at savværkerne rundt om i Europa producerede mindre tømmer. Den helt store udfordring kom dog først, da Rusland invaderede Ukraine. Danmark importerede nemlig godt 12 procent af sine træpiller fra Rusland i 2020.

Ifølge Henrik Nørbo Mosegaard plejer man at sælge fem til seks ton per husstand til opvarmning hele året, men det kan variere – for eksempel alt efter, hvor stort huset er.

»Budskabet er meget klart. Lad være med at hamstre. Acceptér at købe en eller to paller og vent og se, om du kan købe mere igen senere. Hamstring gør, at der bliver færre mængder til dem, der har brug for det. Der er helt sikkert nogle, som køber for meget,« siger Henrik Nørbo Mosegaard.

For selv om man kan stå i en situation i september, hvor man ikke kan finde træpiller på markedet, så skal det nok komme løbende, forsikrer Henrik Nørbo Mosegaard.

Priserne er nu sneget sig op på den anden side af 5.000 kroner per ton træpiller, men man oplever alligevel i branchen, at køberne er begyndt at hamstre træpiller.

Finn Jensen, som driver virksomheden BV Træpiller, fortæller, at priserne fra slutningen af april er gået fra 1.900 kroner per ton til 5.300 per ton svenske træpiller.

Finn Jensen oplever, at han må sige nej til rigtig mange kunder, som frygter den forestående vinter. Og han kan nikke genkendende til hamstring.

»Der er flere, som har købt hjem til årsforbrug tidligere, end de plejer at gøre. Folk har jo fulgt med i medierne og kan jo se, at de skal skynde sig. Der er mange, der har hamstret,« siger Finn Jensen, der første gang fortalte sin historie til Nordjyske.

Finn Jensens telefon har også været på overarbejde i den seneste tid, hvor han har fået mere end 100 opkald fra desperate, men også forstående danskere, som han har måttet skuffe.

»Det er jo træls, at man ikke har en vare, når man godt kan sælge den. Men jeg er jo stadigvæk i en situation, hvor jeg løbende får varer, men i kraft af, at man på fabrikkerne ikke kan producere mere, så er priserne steget, samtidig med at jeg kun får halvdelen af det, jeg har bestilt,« siger Finn Jensen og tilføjer:

»Det er en meget stressende situation for mig. Der er mange, som bare ringer for at høre, om der er noget konkret. Det er nærmest bare forespørgsler,« siger Finn Jensen.