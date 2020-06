Det har ikke skortet på forslag til, hvordan man skal sende penge ud i hænderne på danskerne i regeringens kommende ‘sommerpakke’, som forventes forhandlet på plads de kommende dage.

Alt fra direkte overførsler til danskernes konti til nedsat moms og udbetaling af indefrosne feriepenge har været oppe at vende - men det bliver langt fra alle de forslag, der kommer med i den endelige pakke.

Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentator Jarl Cordua.

Og han har en klar idé om, hvilke forslag der allerede nu ser ud til at blive fejet af bordet.

»Det er jo en særlig situation, hvor de fleste politiske partier har accepteret præmissen om, at vi skal have gang i det private forbrug ved at give folk nogle flere penge,« siger Jarl Cordua om de kommende dages forhandlinger:

»Men den situation, der var for en måned siden, da den her debat startede, er ikke længere gældende. Der så man ind i et sort hul økonomisk. Det gør man ikke på samme måde længere.«

Han mener ikke, at de forslag, hvor der er tale om at udskrive lånefinansierede checks til danskerne, har specielt meget vind i sejlene.

Det er eksempelvis Enhedslistens forslag om at give 10.000 kroner skattefrit til alle, der tjener under 32.000 kroner om måneden, eller SFs forslag om at give penge til børnefamilier.

»Jeg tror ikke, der er et flertal for at dele gaver ud på den måde. De borgerlige er ikke interesserede i sådan en omfordelingspolitik. De vil modsætte sig, at folk får penge, fordi de trækker vejret. Folk skal have penge, fordi de går på arbejde, vil holdningen være,« siger Jarl Cordua:

»Der er ikke noget, der tyder på, at det er realistisk med en check, hvor der står ‘med venlig hilsen regeringen’. Bliver situationen mere alvorlig på et senere tidspunkt, kan det selvfølgelig godt være, det kommer på tale igen.«

Heller ikke Venstres forslag om at halvere momsen tror Jarl Cordua på:

»Den løsning har vismændene talt imod, og regeringen plejer at lytte meget til vismændene,« siger Jarl Cordua.

Noget indhold vil der dog være i sommerpakken - udbetalingen af danskernes indefrosne feriepenge ser ud til at være tæt på.

»Feriepenge er jo folks egne penge, som man så fremrykker udbetalingen af. De penge kan udbetales, uden at man skaber en regning til fremtidige generationer, og feriepengene er det forslag, der er bred politisk opbakning til,« siger Jarl Cordua.

Han mener, at Mette Frederiksen under spørgetimen i Folketinget tirsdag mere eller mindre gav håndslag på, at de indefrosne penge udbetales, da hun sagde, at ikke meget taler imod at udbetale dem.

»Det er det tætteste, hun kommer på at sige det uden at sige det direkte. Så jeg tror, det bliver til en udbetaling af feriepenge, og så kan det være, der er lidt andet også. Men en check ind ad døren ser jeg ikke for mig,« siger Jarl Cordua.